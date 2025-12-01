Down Coruña celebra los 16 años de Miguel trabajando en Alcampo

Miguel Taibo, en su puesto de trabajo de Alcampo en A Coruña

Down Coruña y Alcampo celebraron en noviembre un hito excepcional: los 16 años de trayectoria profesional de Miguel Taibo, trabajador del hipermercado en A Coruña y participante en el programa de empleo de Down Coruña.

Su historia es, para ambas entidades, la demostración tangible de que la inclusión laboral sostenida en el tiempo transforma empresas, equipos y vidas.

Miguel comenzó a trabajar en Alcampo con 24 años, tras su recorrido formativo dentro del programa de empleo con apoyo de Down Coruña.

Desde entonces, su desempeño, su responsabilidad y su inclusión total lo han convertido en un referente dentro del hipermercado y en un caso de éxito para la colaboración estable entre Alcampo y la entidad.

Esta alianza —impulsada en su día por José Antonio Portabales, responsable de Recursos Humanos de Alcampo A Coruña y Ferrol— ha favorecido que la compañía apueste de manera constante por la contratación de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Durante estos 16 años, Miguel ha consolidado una trayectoria “inmejorable ” , como destacan desde la empresa. Su labor diaria incluye recogida y reposición de cestos en las líneas de cajas, retirada y clasificación de productos que los clientes dejan en caja y apoyo puntual en reposición, especialmente en frutería.

Además, cumple funciones de atención al cliente, demostrando criterio, cercanía y una autonomía creciente.

Los seguimientos mensuales realizados por el equipo de empleo de Down Coruña —siguiendo la metodología de empleo con apoyo— confirman una evolución constante y un desempeño estable. “Siempre resalta su buen saber estar y responsabilidad” , afirman desde la entidad.

Miguel expresa con claridad lo que este camino ha supuesto para él: “Estoy muy emocionado porque hago 16 años en Alcampo. Me gustaría destacar el buen ambiente de trabajo; compartimos cosas y trabajamos en equipo. Este trabajo me ha ayudado a ser menos tímido y relacionarme con más personas ”.

Para él, acudir cada día al hipermercado no es solo ir a trabajar: “Alcampo es como una segunda familia ” .

La responsable directa de Miguel y coordinadora de empleo en Alcampo, María del Carmen Fernández (Rubi), sintetiza así su aportación: “Miguel siempre realiza un trabajo correcto, se implica al máximo y quiere evolucionar ” . “Aporta alegría, ternura y felicidad. Celebra cualquier logro de la empresa como si fuese propio", explica, para asegurar que su integración es total: “Participa en todos los eventos de la empresa y se preocupa por todos. Mantiene muy buena relación con el equipo sin excepción ” .

“Ha sido un ejemplo. No imaginaba el Amor con mayúsculas que Miguel podía ofrecer. Es un gusto trabajar con él; genera un ambiente que todos queremos tener ”, dice Rubi, que lo resume en una frase: “Es una persona con una amabilidad exquisita, gentil y compañera de todos nosotros ” .

Alcampo subraya que su colaboración con Down Coruña está basada en objetivos compartidos: promover la igualdad de oportunidades, abrir puertas al talento diverso y contribuir a un entorno laboral más justo y humano. “La colaboración con Down Coruña ha sido totalmente positiva. La metodología de empleo con apoyo aporta seguridad, acompañamiento y estabilidad a las personas trabajadoras y a los equipos ” , explica Rubi.

La compañía señala que la contratación de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual enriquece a la empresa, mejora la cohesión de los equipos y transforma percepciones sociales.

Para Down Coruña, la trayectoria de Miguel simboliza el modelo de inclusión laboral que defiende la entidad: estable, acompañada, profesionalizada y con impacto humano y social. Miguel es, literalmente, uno más en la empresa, con responsabilidades, autonomía y un entorno que lo valora y lo respeta. Su historia inspira a otras personas del programa y demuestra el potencial transformador del empleo con apoyo.