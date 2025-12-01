Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Down Coruña celebra los 16 años de Miguel trabajando en Alcampo

Redacción
01/12/2025 10:45
Miguel Taibo, en su puesto de trabajo de Alcampo en A Coruña
Miguel Taibo, en su puesto de trabajo de Alcampo en A Coruña
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Down Coruña y Alcampo celebraron en noviembre un hito excepcional: los 16 años de trayectoria profesional de Miguel Taibo, trabajador del hipermercado en A Coruña y participante en el programa de empleo de Down Coruña. 

Su historia es, para ambas entidades, la demostración tangible de que la inclusión laboral sostenida en el tiempo transforma empresas, equipos y vidas. 

Miguel comenzó a trabajar en Alcampo con 24 años, tras su recorrido formativo dentro del programa de empleo con apoyo de Down Coruña.

Desde entonces, su desempeño, su responsabilidad y su inclusión total lo han convertido en un referente dentro del hipermercado y en un caso de éxito para la colaboración estable entre Alcampo y la entidad. 

Los empleados de Alcampo degustando los churros de Valdés

Churros de Cambre para celebrar el 40 aniversario de Alcampo

Más información

Esta alianza —impulsada en su día por José Antonio Portabales, responsable de Recursos Humanos de Alcampo A Coruña y Ferrol— ha favorecido que la compañía apueste de manera constante por la contratación de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. 

Durante estos 16 años, Miguel ha consolidado una trayectoria “inmejorable ” , como destacan desde la empresa. Su labor diaria incluye recogida y reposición de cestos en las líneas de cajas, retirada y clasificación de productos que los clientes dejan en caja y apoyo puntual en reposición, especialmente en frutería. 

Además, cumple funciones de atención al cliente, demostrando criterio, cercanía y una autonomía creciente. 

Celebración del 40 aniversario de Alcampo

Alcampo celebra el 40 aniversario de la apertura del primer hipermercado de A Coruña como motor comercial y social de la ciudad

Más información

Los seguimientos mensuales realizados por el equipo de empleo de Down Coruña —siguiendo la metodología de empleo con apoyo— confirman una evolución constante y un desempeño estable. “Siempre resalta su buen saber estar y responsabilidad” , afirman desde la entidad. 

Miguel expresa con claridad lo que este camino ha supuesto para él: “Estoy muy emocionado porque hago 16 años en Alcampo. Me gustaría destacar el buen ambiente de trabajo; compartimos cosas y trabajamos en equipo. Este trabajo me ha ayudado a ser menos tímido y relacionarme con más personas ”.

Para él, acudir cada día al hipermercado no es solo ir a trabajar: “Alcampo es como una segunda familia ” . 

La responsable directa de Miguel y coordinadora de empleo en Alcampo, María del Carmen Fernández (Rubi), sintetiza así su aportación: “Miguel siempre realiza un trabajo correcto, se implica al máximo y quiere evolucionar ” . “Aporta alegría, ternura y felicidad. Celebra cualquier logro de la empresa como si fuese propio", explica, para asegurar que su integración es total: “Participa en todos los eventos de la empresa y se preocupa por todos. Mantiene muy buena relación con el equipo sin excepción ” . 

“Ha sido un ejemplo. No imaginaba el Amor con mayúsculas que Miguel podía ofrecer. Es un gusto trabajar con él; genera un ambiente que todos queremos tener ”, dice Rubi, que lo resume en una frase: “Es una persona con una amabilidad exquisita, gentil y compañera de todos nosotros ” . 

Alcampo subraya que su colaboración con Down Coruña está basada en objetivos compartidos: promover la igualdad de oportunidades, abrir puertas al talento diverso y contribuir a un entorno laboral más justo y humano. “La colaboración con Down Coruña ha sido totalmente positiva. La metodología de empleo con apoyo aporta seguridad, acompañamiento y estabilidad a las personas trabajadoras y a los equipos ” , explica Rubi. 

La compañía señala que la contratación de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual enriquece a la empresa, mejora la cohesión de los equipos y transforma percepciones sociales. 

Para Down Coruña, la trayectoria de Miguel simboliza el modelo de inclusión laboral que defiende la entidad: estable, acompañada, profesionalizada y con impacto humano y social. Miguel es, literalmente, uno más en la empresa, con responsabilidades, autonomía y un entorno que lo valora y lo respeta. Su historia inspira a otras personas del programa y demuestra el potencial transformador del empleo con apoyo.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Atos del Poggetto

Secuestran en Toledo al perro campeón de Italia 'Atos del Poggetto' mientras se preparaba para el Mundial
EFE
El ideal gallego

Renfe refuerza la conexión Galicia-Madrid con casi 1.200 plazas extra el lunes 8 para facilitar el retorno de puente
EP
El ideal gallego

La madre de Yoel Quispe cree que el autor de su muerte busca reducir pena tras mostrar arrepentimiento en una carta
EP
puntonegrosg2

Desmantelan un punto de tráfico de drogas en la Sagrada Familia
Abel Peña