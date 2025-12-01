Desmantelan un punto de tráfico de drogas en la Sagrada Familia

Agentes, durante el arresto en la avenida de la Sagrada Familia

La Policía Nacional actuó la semana pasada en el barrio de la Sagrada Familia, donde los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Udyco detuvieron un sospechoso de traficar con drogas. El presunto traficante no solo actuaba en este barrio, sino que también lo hacía en otras zonas.

Los agentes destacan que muchos de los tratos los cerraba dentro del coche, mientras circulaba. De esta manera, pretendía evitar la vigilancia policial.

Posteriormente a su detención, el pasado día 27 de noviembre, fue realizado un registro en su domicilio. Allí se encontraron 650 gramos de cocaína, tanto en roca como empaquetada en dosis, dinero en efectivo, varios móviles y útiles de pesaje. Del mismo modo fue intervenido el vehículo en el que realizaba parte de las ventas de esta sustancia.

El detenido fue puesto a disposición judicial el día 28 y el juzgado ha decretado su ingreso en prisión.

Hay que destacar que la actuación no tuvo lugar en el número 11 de la avenida de la Sagrada Familia, donde existe otro punto de venta de drogas que ha causado molestias y generado manifestaciones, sino un par de manzanas más abajo.