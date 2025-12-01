De sentencia de muerte a virus del silencio: el VIH vive oculto en A Coruña

Marcos Peral en la redacción de El Ideal Gallego Quintana

“Claro que piensas en si te vas a morir”. El 1 de diciembre de 1981, cuando se diagnosticó el primer caso de sida, el VIH era un misterio que aterrorizaba a quienes lo descubrían y que se llevó por delante las vidas de más de 44 millones de personas en todo el mundo. Hoy, 44 años después, el miedo ha mudado, pero no se ha ido y gran parte de la culpa la tiene el desconocimiento. Así lo vivió Marcos Peral hace 14 años cuando el VIH tocó a su puerta. Los tratamientos ya habían avanzado y la gente ya no se moría de esta infección, pero aún así, él “no sabía nada” acerca de este virus. J.J.G.S. sí lo conocía en 2010 cuando se lo diagnosticaron, pero la noticia le cayó como “una bomba”. Del shock pasó al silencio. Dos historias, dos vidas, una realidad: el VIH no es algo del pasado.

“Hay mucha gente que se cree que el VIH y el sida no existen a día de hoy o que piensan que sigue siendo una enfermedad típica de personas que consumen drogas por vía intravenosa. Otros que saben que se puede contraer teniendo relaciones sexuales pero creen que ellos no están expuestos”, alerta Pilar Vázquez, adjunta del servicio de Medicina Interna en el Chuac. Pero tal y como recuerda Sonia Valbuena, presidenta del Comité Ciudadano Antisida de A Coruña (Casco), “le puede tocar a cualquiera que no utilice protección”.

En A Coruña son en torno a 1.500 las personas que viven con VIH, con 43 nuevas en el último año, un número que crece ligeramente respecto al anterior pero que se sitúa en líneas similares a la evolución de los últimos años. Si se compara con 2013, cuando hubo 108 nuevos casos, o 2005, con 100, la diferencia es considerable. “Hemos tocado suelo, esa cifra de la que no se puede bajar. Hay pequeñas oscilaciones cada año pero seguimos en los mismos niveles de transmisión”, indica la presidenta de Casco. El perfil mayoritario son hombres de 30 y 34 años que tienen sexo con otros hombres, el llamado colectivo HSH, mientras que los adictos a la droga apenas tienen representación. Pero “la cifra negra” es el diagnóstico tardío. Hay entre un 50 y 60% de casos que se detectan tarde y, curiosamente, no es entre las personas Lgtbi+, sino entre los heterosexuales y las mujeres.

Indetectable, intransmisible

Hay varios motivos detrás. Por un lado, los términos VIH, sida y seropositivo todavía se confunden. El primero son las siglas de Virus de Inmunodeficiencia Humana, mientras que el segundo es la fase más avanzada y grave de la infección y el último hace referencia a aquellos que tienen anticuerpos. Pero el mensaje que parece no calar es que “indetectable es igual a intransmisible” y es que aquellas personas que toman el tratamiento mantienen una carga viral baja, como si el virus estuviese “dormido”, que hace que no se transmita.

“Cuando descubrí que lo tenía eso no se sabía”, asegura Marcos. Entonces era 2011 y se encontraba solo en la oficina de la ONG en la que trabajaba. “Acababa de hacer un curso para análisis de test rápidos de VIH. Ese día llegaron los kits y decidí probarlos. Eran como las ocho de la mañana, lo hice y... Positivo. Lo repito. Positivo... Llamé al coordinador y me fui a casa de mi mejor amigo. Estuve cerca de una hora llorando en el suelo de la habitación”, recuerda.

Entonces tenía 29 años y se le pasaron los peores escenarios por la cabeza. Pero tras el choque inicial, se lo contó rápidamente a su entorno. “Yo siempre he sido una persona que si tengo un problema, lo hablo”, asegura.

Pero no fue igual para J.J.G.S., que lo descubrió en un cribado: “Yo estaba enganchado a la heroína de aquella y una ONG nos ofreció hacer la prueba. Me daba un poco de repelús pero la hice y salió positivo. Fue una bomba”. Tenía 38 años y confiesa que en ese momento “no quieres que nadie lo sepa”. Se lo contó a su familia porque no le quedaba “más remedio”, pero lo hizo con mucha vergüenza. “Acabas diciéndolo porque llega un momento que tienes novia y tienes que hablarlo”, reconoce.

El estigma

Esa vergüenza es un sentimiento común entre los pacientes con VIH. “Seguimos teniendo un grave problema de estigma. Hay miedo a decirlo y miedo a relacionarse con las personas seropositivas”, asegura Valbuena. Marcos coincide con ella: “Una vez una amiga me dijo que no hablase de esto, que era algo privado. A la gente les molesta que hables, tienen miedo y lo guardan debajo de la alfombra”.

Un miedo que también pasa por hacerse las pruebas. La unidad móvil de Casco recorre lugares de ocio nocturno y conciertos, entre otros, para acercar a los jóvenes las pruebas de VIH. “A lo mejor entran en el concierto y no se animan, pero a la hora y media vienen y te dicen que se han tomado un par de cervezas y ya se atreven”. Con todo, un grave problema que se encuentran es que las personas que se les acercan les dicen que han tenido dificultades en el médico a la hora de pedir las pruebas.

“Tengo muchos amigos que les da miedo el médico porque han ido a pedir una prueba y ya no es que le hayan hecho un cuestionario, es que les han echado la bronca. Lo que consiguen es que la gente no quiera hacerse los análisis”, asegura Marcos. Valbuena también es conocedora de esta realidad: “El estigma sanitario es gravísimo. Tú no tienes que explicar tu vida, aquí está la cuestión. Yo haría una prueba de VIH y de ITS una vez al año a todas las personas sexualmente activas”.

Sonia Valbuena pegando carteles por el Día Mundial del Sida en la Facultad de Enfermería de la UDC Quintana

La presidenta de Casco alerta de que hay una nueva ola de ITS derivada de la práctica del chemsex, “sexo colectivo utilizando drogas”, que afecta sobre todo al colectivo Lgtbi+. “Estamos ante un grave problema de salud por transmisión de ITS. Ya no solo del VIH, también de clamidia o de sífilis”, advierte Valbuena.

La vida con VIH

La intervención de Casco, que nació en 1990, se ha transformado radicalmente con el paso de los años. “Hemos pasado de ayudar a morir a ayudar a vivir”, explica la directiva. Y es que hoy en día convivir con VIH implica constancia en los tratamientos, pero poco más. Los avances han permitido que solo se necesite una pastilla al día o un pinchazo cada unos meses.

“Cuando empezamos, había que tomarse 20 pastillas y necesitaban nevera. Si querías viajar, era un problema porque tenías que declarar la medicación. También tenías que ir al médico muy a menudo. Ahora pasas por allí una vez al año y los tratamientos son más sencillos”, asegura Valbuena.

J.J.G.S. cuenta que cuando empezó eran cinco pastillas. Hoy toma una, igual que Marcos. Ambos hacen una vida normal. “El VIH es menos perjudicial si tomas la medicación que la diabetes”, asegura Marcos, que reconoce que él ni se acuerda de que tiene VIH.