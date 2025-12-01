Cuenta atrás para la reapertura de la histórica Librería Lume: "Mejor que Amazon"

Rober, Rosy y Cheché, en el interior de la librería Javier Alborés

Cuando se acercaba el final del verano del pasado 2024, la vida cultural coruñesa se llevaba un disparo directamente al corazón: cerraba la histórica Librería Lume tras casi medio siglo de servicio a la literatura y a la cultura herculinas. Poco más de un año después, el histórico establecimiento de la calle Fernando Macías cuenta las horas para reabrir sus puertas con nueva gerencia (este martes, día 2), pero manteniendo el ánimo de no perder el espíritu cultural que convirtió a Lume en un emblema de la urbe.

Los responsables de imbuir vida de nuevo a la librería son el escritor miñense Rober Cagiao, su hermana Cheché y su madre, Rosy. Se trata de “una aventura de locos”, como reconoce el propio Rober. Ya con nueva iluminación, varias manos de pintura para eliminar el rastro de cuando se podía fumar en los establecimientos y entre pilas y pilas de libros que este martes ya estarán colocados en sus correspondientes baldas, los tres atienden las preguntas de la misma manera que esperan atender a quien se decida acudir a Lume a partir del martes: con “cercanía”.

La idea

Entre risas, Rober señala a su hermana: “Llevaba años dándome la tabarra con el tema de hacer algo, pero yo siempre le decía que esto de la librería no da pasta, para dar dinero no es, para no perder, bueno, pero dinero no va a dar”, reconoce sobre una idea que se quedó ahí, en el aire, y que fue tomando diferentes formas, siendo la que más se repetía la de una “librería-cafetería”, aunque cuando retomaron la propuesta este año apostaron por la de crear un espacio cultural.

“Dimos con Paula (Veira, la anterior dueña) y nos enseñó esto. Lo que queríamos era algo para hacer también exposiciones, presentaciones, firmas, club de lectura... un espacio cultural, pero se nos está quedando grande”, apunta Rober con una sonrisa mientras mira el espacio y las pilas de libros, antes de que le interrumpan Cheché y Rosy al unísono: “Ya verás que no”.

La nueva luz y los libros darán un nuevo color al espacio, tal y como apuntan Cheché y Rosy. Un color que recibirá la actividad ya este martes, con Ana Lena Rivera (19.00 horas) como primera invitada, pero que atraerá en los próximos días a otros escritores como la finalista del premio Planeta Ángela Banzas, Rodrigo Costoya, Pedro Feijoo o El Barroquista, entre otros.

Pedidos y exposiciones

Además de la cercanía, otra cosa que tienen clara es que no cerrarán puertas a nadie. “Va a haber de todo, una zona toda de infantil, narrativa, narrativa en galego... que haya de todo y lo que no tengamos, siempre lo digo, se pide en 48 horas...” cuenta Rober antes de que su hermana vuelva a intervenir. “¿Igual que Amazon?”, le pregunta, “mejor que Amazon”, contesta rápidamente su hermano entre risas.

“La gente a veces esto no lo sabe”, reconoce Cheché sobre la posibilidad de conseguir libros que estén en catálogo en apenas 48 horas para recogerlos en la librería.

Además de libros y actividades en torno a ellos, habrá también exposiciones, con la única condición de que el artista se haga cargo de llevar y recoger su obra. Rober pone voz de anunciador para contar la primera muestra señalando a su madre: “El primer mes tendremos a la artista residente, pero a ella sí que le cobramos”, cuenta entre risas de los tres.

“En resumen, va a ser un lugar para venir a disfrutar de la cultura y de un poco de alegría”, concluye Rober.