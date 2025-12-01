A Coruña
Continúa grave en la UCI el joven que se precipitó con la estatua de la plaza de Azcárraga
El parte médico indica que se encuentra estable, pero no ha ingresado en planta
El Chuac dio a conocer el último parte sobre el joven de 25 años que sufrió heridas graves al caerse de lo alto de la fuente de la plaza de Azcárraga; sigue ingresado en la UCI y su estado continúa siendo grave, pero está estable.
La víctima estaba de fiesta con sus amigos en la noche del sábado al domingo cuando decidió subirse a lo alto de la fuente. Una vez allí, se colgó del brazo de la estatua del Deseo, mientras saludaba. Pero la base de la estatua cedió y ambos se precipitaron al suelo.
El joven, natural de Carballo, sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico y rotura de huesos en un pie, que tuvo que ser operado.