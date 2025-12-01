Comienza la undécima edición del Fanzine Fest, con artistas locales como protagonistas

Presentación del Fanzine Fest Javier Alborés

A Coruña se convertirá, una vez más, en el epicentro de la creación electrónica y audiovisual con una nueva edición del Fanzine Fest, el festival que desde hace más de una década impulsa la promotora Fanzine Project con el apoyo del Ayuntamiento.

El teatro Colón, uno de los espacios de esta edición, acogió este lunes la presentación, que estuvo presidida por el concejal de Cultura, Gonzalo Castro. “Buscamos dar protagonismo aos artistas e promotores locais que apostan por proxectos dunha alta calidade cultural coma este, implicando á cidadanía e enchendo de arte espazos singulares da nosa cidade”, indicó Castro, que estuvo acompañado por los directores del festival, Pablo Cubeiro y Roi Grobas.

La cita mantiene su vocación de conectar la escena internacional con el talento gallego y estatal, a la vez que amplía su presencia en la ciudad con tres nuevos espacios: el museo de Belas Artes, la iglesia de las Capuchinas y el teatro Colón, que se suman a las sedes ya habituales como el planetario de la Casa de las Ciencias, la Domus, la Fundación Luis Seoane y la Sala O Túnel. El cartel reúne a figuras como Orphx, Plant 43, Kerrie, Jerome Hill o Electric Rescue, junto a nombres como Architectural o Promising/Youngster.

A ellos se suma una potente representación gallega con Boneco & Hey Pablo!, Ángel Novcad, Jean Fixx, Bombyx Blow, Músculo!, Lex G, Roi, Slit Observers, Mist Gasp y Elektrógena, entre otros. En el apartado visual destacan Gnomalab, Eloi Costilludo, Juan Lesta e The Panic Room, responsables de los entornos inmersivos y directos que caracterizan al festival.