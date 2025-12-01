Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Comienza la undécima edición del Fanzine Fest, con artistas locales como protagonistas

Redacción
01/12/2025 17:03
Presentación del Fanzine Fest
Presentación del Fanzine Fest
Javier Alborés
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

A Coruña se convertirá, una vez más, en el epicentro de la creación electrónica y audiovisual con una nueva edición del Fanzine Fest, el festival que desde hace más de una década impulsa la promotora Fanzine Project con el apoyo del Ayuntamiento. 

El teatro Colón, uno de los espacios de esta edición, acogió este lunes la presentación, que estuvo presidida por el concejal de Cultura, Gonzalo Castro. “Buscamos dar protagonismo aos artistas e promotores locais que apostan por proxectos dunha alta calidade cultural coma este, implicando á cidadanía e enchendo de arte espazos singulares da nosa cidade”, indicó Castro, que estuvo acompañado por los directores del festival, Pablo Cubeiro y Roi Grobas.

La cita mantiene su vocación de conectar la escena internacional con el talento gallego y estatal, a la vez que amplía su presencia en la ciudad con tres nuevos espacios: el museo de Belas Artes, la iglesia de las Capuchinas y el teatro Colón, que se suman a las sedes ya habituales como el planetario de la Casa de las Ciencias, la Domus, la Fundación Luis Seoane y la Sala O Túnel. El cartel reúne a figuras como Orphx, Plant 43, Kerrie, Jerome Hill o Electric Rescue, junto a nombres como Architectural o Promising/Youngster. 

A ellos se suma una potente representación gallega con Boneco & Hey Pablo!, Ángel Novcad, Jean Fixx, Bombyx Blow, Músculo!, Lex G, Roi, Slit Observers, Mist Gasp y Elektrógena, entre otros. En el apartado visual destacan Gnomalab, Eloi Costilludo, Juan Lesta e The Panic Room, responsables de los entornos inmersivos y directos que caracterizan al festival.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

A Xunta aproba o proxecto de mellora de seguridade e accesibilidade da estrada AC-542 en Infesta
Redacción
Declaraciones de Alfonso Rueda en el 25 aniversario de Unirisco

Rueda apuesta por una "gran facultad de medicina en Galicia" que tendría sede en A Coruña
Agencias
Estación de tren provisional

Una bajada de tensión impide salir a los trenes de A Coruña
Abel Peña
Vuelven los dulces de convento que saben a gloria en Expoconvento (9)

Expoconvento volverá a endulzar la Navidad de los coruñeses
Josefa Prado