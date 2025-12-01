Belén do Campo recibe en Xuxán las demandas de los vecinos del barrio

Reunión entre Belén do Campo y la asociación de vecinos de Xuxán MONCHO FUENTES

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, mantuvo este lunes una reunión con los representantes de la recién constituida Asociación de Vecinos de Xuxán, con el objetivo de establecer una primera toma de contacto, conocer sus demandas y abordar los principales proyectos y servicios que afectan al barrio, en el que ya viven 500 familias, de cara a el presente y al futuro.

Durante el encuentro, Belén do Campo informó del importante esfuerzo que la Xunta está realizando en materia de construcción de vivienda en este barrio, un ámbito prioritario dentro de las políticas autonómicas para facilitar el acceso a un hogar y consolidar el desarrollo de Xuxán como espacio residencial en la ciudad. La Xunta está construyendo 104 nuevos hogares y tiene en previsión otras 500 viviendas protegidas a la espera de la aprobación de la modificación del PGOM por parte del Ayuntamiento.

La representante del Gobierno gallego trasladó el apoyo de la Xunta a las iniciativas que la nueva entidad vecinal leve a cabo, destacando el valor del asociacionismo como herramienta clave para fortalecer la convivencia, la participación ciudadana y la dinamización comunitaria en los barrios.

En este sentido, Belén do Campo también informó de la orden de ayudas que cada año activa el Gobierno gallego, dirigida a financiar la mejora de los locales sociales y de la equipación de las asociaciones vecinales, con el fin de apoyar su funcionamiento y facilitar que estos espacios estén mejor dotados para desarrollar actividades de interés general.

La delegada animó a la entidad a estar pendiente de la apertura de esta convocatoria anual, subrayando que se trata de una línea de apoyo consolidada y orientada a reforzar el tejido vecinal, favoreciendo la renovación y adquisición de material, mobiliario y equipaciones que mejoren la calidad de sus servicios a la comunidad.