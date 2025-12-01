A Coruña corona al mejor panettone de la Navidad

Jurado profesional y popular de la cata de panettone de A Coruña

La divulgadora gastronómica Anna Mayer celebró en A Coruña una nueva edición de la Cata Panettone Panepanna, un encuentro independiente que compara panettones artesanos e industriales en igualdad de condiciones. Participaron doce panettones (seis artesanos y seis industriales), probados a ciegas por un jurado profesional y un jurado popular. Y de todos ellos salió un ganador: el mejor panettone de la Navidad 2025 es de Lleida

Las marcas Lidl, Mercadona, Aldi y Aldi Deluxe, junto a los establecimientos Argüelles (Gijón), Don Panettone (Vilalba, Lugo), El Rusc (Alamús, Lleida), Fermentum 42 (Vigo), Fiasconaro (Palermo, Italia), Infermentum (Verona, Italia), Motta (Italia) y Suca’l (Barcelona) se enfrentaron a un juicio a ciegas de la mano de Yamila Novo (Pan e Canela), Jorge Guitián (periodista gastronómico), Diego Trillo (Pandejuevo) y Pablo Pizarro (La Empanada Viajera), por parte del jurado popular y once lectores de la comunidad Panepanna seleccionados para aportar diversidad de criterios.

Uno y otro tuvieron claro a su ganador, El Rusc de Lleida, que se colocó en la primera posición para ambos jurados. Para los lectores el de Suca'l fue el segundo mejor, mientras que el jurado les llevó a la tercera, por detrás de Argüelles.

Según la organización, los panettones mejor valorados "comparten aroma equilibrado, con notas limpias de mantequilla y cítricos; miga húmeda y suave, que se deshilacha sin romperse; y un dulzor contenido, que permite apreciar la fermentación y la fruta sin saturar".