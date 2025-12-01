Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña corona al mejor panettone de la Navidad

Redacción
01/12/2025 14:58
Participantes y jurado de la cata de panettone de A Coruña
Jurado profesional y popular de la cata de panettone de A Coruña
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La divulgadora gastronómica Anna Mayer celebró en A Coruña una nueva edición de la Cata Panettone Panepanna, un encuentro independiente que compara panettones artesanos e industriales en igualdad de condiciones. Participaron doce panettones (seis artesanos y seis industriales), probados a ciegas por un jurado profesional y un jurado popular. Y de todos ellos salió un ganador: el mejor panettone de la Navidad 2025 es de Lleida

Las marcas Lidl, Mercadona, Aldi y Aldi Deluxe, junto a los establecimientos Argüelles (Gijón), Don Panettone (Vilalba, Lugo), El Rusc (Alamús, Lleida), Fermentum 42 (Vigo), Fiasconaro (Palermo, Italia), Infermentum (Verona, Italia),  Motta (Italia) y Suca’l (Barcelona) se enfrentaron a un juicio a ciegas de la mano de Yamila Novo (Pan e Canela), Jorge Guitián (periodista gastronómico), Diego Trillo (Pandejuevo) y Pablo Pizarro (La Empanada Viajera), por parte del jurado popular y once lectores de la comunidad Panepanna seleccionados para aportar diversidad de criterios.

La última cata de panettones realizada en Rodolfus

Vuelve el concurso de panettones de A Coruña con dulces de toda España e Italia

Más información

Uno y otro tuvieron claro a su ganador, El Rusc de Lleida, que se colocó en la primera posición para ambos jurados. Para los lectores el de Suca'l fue el segundo mejor, mientras que el jurado les llevó a la tercera, por detrás de Argüelles.

Según la organización, los panettones mejor valorados "comparten aroma equilibrado, con notas limpias de mantequilla y cítricos; miga húmeda y suave, que se deshilacha sin romperse; y un dulzor contenido, que permite apreciar la fermentación y la fruta sin saturar". 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Lluvia en A Coruña el 16 de noviembre

A Coruña cierra su mercadillo de Navidad por el mal tiempo
Noela Rey Méndez
Campo da Feira de Cambre

Cambre talará cerca de 30 árboles del Campo da Feira debido a su mal estado de salud
Noelia Díaz
Bodega 83 de Betanzos

El único Solete Repsol de Navidad del área de A Coruña está en Betanzos
Noela Rey Méndez
Actividades en Parada de Sil

Fundación María José Jove y Xunta promueven la inserción laboral con nuevas titulaciones en ayuda a domicilio
EP