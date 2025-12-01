A Coruña cierra su mercadillo de Navidad por el mal tiempo

Lluvia en A Coruña Germán Barreiros

La alerta amarilla por viento activada este lunes por MeteoGalicia ha llevado al Ayuntamiento de A Coruña a cerrar el mercadillo de Navidad instalado en María Pita.

"Debido ás condicións meteorolóxicas adversas, o Mercado de Nadal de María Pita permanecerá pechado durante o día de hoxe, luns 1 de decembro", señala el Gobierno local a través de sus redes sociales, en las que también recuerdan a los ciudadanos que deben seguir las indicaciones de la Policía Local y los cuerpos de emergencias ante las alertas meteorológicas.

Desde este lunes, a las 12.00 horas y hasta las 18.00 horas está activado un aviso por fuertes vientos en la ciudad de A Coruña y en su área metropolitana, que pueden dejar rachas de hasta 80 kilómetros por hora.