El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña cierra su mercadillo de Navidad por el mal tiempo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
01/12/2025 15:51
Lluvia en A Coruña el 16 de noviembre
Lluvia en A Coruña 
Germán Barreiros
La alerta amarilla por viento activada este lunes por MeteoGalicia ha llevado al Ayuntamiento de A Coruña a cerrar el mercadillo de Navidad instalado en María Pita

"Debido ás condicións meteorolóxicas adversas, o Mercado de Nadal de María Pita permanecerá pechado durante o día de hoxe, luns 1 de decembro", señala el Gobierno local a través de sus redes sociales, en las que también recuerdan a los ciudadanos que deben seguir las indicaciones de la Policía Local y los cuerpos de emergencias ante las alertas meteorológicas. 

Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre

Alertas naranja y amarilla en A Coruña por fuerte viento y oleaje

Desde este lunes, a las 12.00 horas y hasta las 18.00 horas está activado un aviso por fuertes vientos en la ciudad de A Coruña y en su área metropolitana, que pueden dejar rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

