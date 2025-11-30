Xulio Ferreiro | "Agora que pasaron seis anos e pico desde que fun alcalde eu xa son ‘ese señor que me soa de algo’”
Viviu case sempre entre Os Mallos e a Gaiteira, con algunha parada exótica como foi o curso que pasou en Los Ángeles, e moitos días de diversión infantil no monte de San Pedro
ENTREVISTA CTV
De volta a unha vida tranquila despois desa etapa na que chegou a ser alcalde, Xulio Ferreiro (A Coruña, 1974) reparte o seu tempo como decano da Facultade de Dereito e o seu traballo como investigador, tratando de averiguar como impactará a intelixencia artificial nos procesos penais.
Onde naceu?
Nacín a poucos metros daquí, detrás dos xulgados, nos Mallos. En Oidor Gregorio Tovar, que se chama agora, Sexta do Ensanche, que se chamaba entón. E estamos a medio camiño de onde vivo agora, na Gaiteira. Bueno, na avenida de Oza.
Onde máis son os seus barrios?
Vivín tamén no Birloque, unha temporada. Tamén en Eirís...
Menos no centro...
No centro non vivin nunca.
Non lle gusta?
Cadrou, supoño. Eu estou a gusto aquí, no barrio. Pero non fun non por nada negativo, non cadrou, sen máis.
Onde foi ao colexio?
A educación infantil a fixen nunha escoliña do barrio, que se chamaba Alonso Quijano. Aí foi onde aprendin a ler e escribir con tres anos. Despois fun ás Calasancias, que é onde tiñan o que se chamaba Preescolar; o EXB, nos Escolapios, e xa o BUP e o COU, no Puga Ramón.
Aí moveuse un pouco...
Si, aí me movín, si (risas).
E que lembra da súa etapa do cole? Que tal estudante era?
Era bo estudante, si. Mellor no BUP que en EXB, porque aí xa eran todo sobresalientes e matrículas de honor. O cole lembro que era un colexio masculino, na miña época. O que recordo é que non existían Os Rosales e íamos por alí, polo monte de San Pedro, por un posto que había de militares e falabamos cos soldados, que debían estar moi aburridos para facerlles caso a uns rapaces de dez anos. Lembro moito espazo libre.
Pero era traste ou era bo?
Era boiño. En xeral, sempre fun bastante boiño e cumpridor das normas.
E, no barrio, onde xogaba?
Na estación de tren, ás veces, pero basicamente aquí, no parque de San Pedro de Mezonzo. Nunha especie de centro social que tiña a igrexa onde xogabamos ao fútbol, baloncesto, ping-pong... E, cando era máis pequeno, lembro vir coa miña avoa, coa bicicleta, a un parque que parecía enorme cando eras neno e que, despois, xa non é tan grande.
Hai algo que ten que non teñen moitos protagonistas destas entrevistas e é que foi alcalde. Como é a vida despois diso?
Pois como era antes (ri). Máis ou menos. Home, queda iso de que fuches alcalde e es máis coñecido pero, agora que pasaron seis anos e pico, eu xa son ‘ese señor que me soa de algo’ (risas). Bueno, hai xente que aínda se para pero eses son, sobre todo, os que che teñen cariño.
Dá a impresión de que a xente, en xeral, si lle ten cariño.
Si, cando era alcalde había xente que politicamente estaba en contra pero, no plano persoal, nunca notei malos rollos nin situacións excesivamente desagradables. Unha ou dúas puntuais en catro anos que supoño que é o habitual nuns tempos nos que empezaban a estar as cousas un pouco crispadas aínda que non tanto como agora mesmo.
E como ve a política dende fóra?
Como algo ao que non é moi apetecible volver nestes momentos. A política é sempre dura e para min eses catro anos foron moi esixentes. Agora véxoo como calquera cidadán, coa diferenza de que a xente que está aí a coñezo persoalmente.
Cre que agora está todo máis crispado, que hai menos puntos de encontro?
Bueno, eu tampouco vin moitos puntos de encontro mentres eu era o alcalde (risas), sempre era ‘non’ a todo. Incluso polos que hoxe se queixan precisamente diso. Recordo o incidente da alfombra do Rosario, por exemplo, que foi moi ‘jorobado’. E, en lugar de tentar calmar os ánimos, que todo era un erro e un malentendido da empresa concesionaria, avivaron todo iso para ver se se facía dano. Cando o vives como o protagonista, non é agradable de ver e, cando ves que lle pasa a outros, tampouco é algo agradable.
Ese foi un momento desagradable pero cónteme algún bo.
Moitos, houbo cousas moi bonitas. Xente que se me acercaba pola rúa e me dicía: ‘Grazas á renda social, este mes comín’. Ese tipo de cousas eran moi gratificantes. Xente que viña e agradecía as pequenas cousas. Seguramente, era o que menos se ve desde fóra pero o que máis reconfortaba: políticas túas que vías que afectaban ás persoas.
A política é algo ao que non é moi apetecible volver nestes momentos
Pasou todo un curso en Los Ángeles o ano pasado. Como foi a experiencia?
Desde o punto de vista persoal, académico e familiar, marabillosa. Foi súperinteresante estar en UCLA, unha das mellores universidades do mundo: ves outras realidades, un país diferente, unha cidade bastante ‘loca’ como é Los Ángeles... Pasámolo moi ben e aproveitamos para ir a Death Valley ou a Yosemite.
E que botaba de menos de aquí?
A xente. Son 51 anos vivindo na mesma cidade e botaba de menos tomar algo cos amigos, ver a familia, saír cear...
Ou ir ao Dépor.
O Dépor o vía algo pola tele. Sustituino por outros deportes alí pero non é o mesmo (risas).
Segue indo a Riazor no mesmo sitio de sempre?
Onde sempre. Desde que se reformou o estadio e se creou a grada de General. De socio levo case trinta e aí sentado, vintepico.
Como ve o equipo este ano?
Moi ben. Parece que está funcionando, imos ben na clasificación... Ilusionados. A ver se é o ano do retorno a Primeira.
Cando lle preguntaba alguén en Los Ángeles, de que presumía da súa cidade?
O Depor é unha das cousas que, se a xente sabe de fútbol, rapidamente identifica. É curioso, despois de tantos anos que non estamos na elite. O Camiño de Santiago tamén é algo que a xente coñece.
Pero que lles dicía que temos bo? De todo. A comida (risas).
O clima non, que aquí está todo verde pero a verdade é que ver todos os días o ceo azul tamén gusta.
Foi interesante estar en UCLA, unha das mellores universidades do mundo, ves outras realidades
Se tivera unha máquina do tempo, a que epoca iría?
Ao mellor, á fundación romana da Coruña. A ver como era a convivencia da xente do castro de Elviña coa chegada dos romanos, esa ruptura e esa convivencia tamén.
Preguntas cascarilleiras
É máis dos churros de Bonilla ou dos churros do Timón?
Do Timón. Queda máis perto aquí no barrio e son os que me trae, ás veces, o meu sogro a casa. Teño o paladar afeito a eses. Para patacas fritas, Bonilla, iso tamén (risas).
Prefire os xardíns de Méndez Núñez ou o monte de San Pedro?
Os dous son espazos que teñen un simbolismo infantil para min, porque lembro ir cos meus pais aos xardíns de Méndez Núñez, aos cabaliños aqueles de pedalear e tal pero tal vez o monte de San Pedro, que era un pouco o patio de atrás do cole e pasei alí moitas horas de liberdade e de compartir cos amigos da infancia, co cal voume quedar con monte de San Pedro. Non coa configuración actual, senón co monte monte.
Rúa da Estrella ou rúa da Barrera?
Barreira, creo que xeracionalmente é coa que me quedo. Foron moitas horas cos amigos en algún dos locais, desde os xoves universitarios ata case antonte tomando as cañas cos amigos.
Bebe auga de Emalcsa ou embotellada?
Auga da billa, se algo bo hai na Coruña é a auga da billa, así que hai que aproveitala.
Praia de Riazor ou praia do Orzán?
Uf, pois... non che sei dicir. A verdade é que eu era máis de ir a Santa Cristina, porque alí me levaba miña nai cando era pequeno. Despois, a Sada, porque fumos para alí a veranear co cal nunca fun usuario moi asiduo de ningunha das dúas. Son máis agora da praia de Oza, que me queda máis cerca de casa.
Vai pola cidade a pé ou motorizado?
Vou en BiciCoruña un montón. De feito, agora deixei o coche en casa e baixei ata aquí na bici. Son moi usuario de BiciCoruña ou, senón, andando ou en bus. O que non fago nunca é andar pola Coruña en coche. Creo que a cidade é bastante cómoda para non ter que utilizar o coche e é un rollo.
É de xeados tradicionais coma os da Colón ou sabores máis modernos coma Bico de Xeado?
Non son de xeados, gústanme pero non son gran consumidor de xeados. De calquera maneira, válenme todos.
É máis dunha verbena ou dun concerto?
Son máis de concerto.
Algún que lle gustara moito ou fora especial?
Aquí na Coruña... non sei. Lembro, por exemplo, hai moitos anos, no Playa Club, un de Ocean Color Scene, que estivera superben, un grupo bastante famoso para aquela época, para tocar nun lugar pequeno como o Playa e estaba a tope. E os de María Pita e o Noroeste. Estou recordando un no castelo de Santo Antón, de Rosalía.
Cando aínda non era Rosalía...
La hicimos grande al traerla aquí (risas).
Di máis chorbo ou neno?
Neno (risas), si