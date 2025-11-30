El túnel de la avenida del Puerto estará cerrado en horario nocturno entre el lunes, 1 de diciembre, y el viernes, día 5. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de A Coruña, que señala que las labores de mantenimiento del conocido como 'tritúnel', que une los pasos subterráneos de la avenida del Puerto, María Pita y O Parrote, obligarán a cerrar al tráfico la carretera entre las 23.00 y las 07.00 horas durante toda la semana.

Además, en el barrio de Xuxán estará cortada la calle Carré Alvarellos entre el día 1 y el 19 de diciembre, debido a obras en la arqueta que tiene que llevar a cabo Emalcsa. El corte se efectuará entre las 09.30 y las 18.00 horas.

Entre el 1 y el 5 de diciembre también estará cortada la calle Antonio Ríos, en O Castrillón, a la altura del número 26, de 08.00 a 20.00 horas, para instalar un contenedor de obra.

Juan Castro Mosquera tendrá cortado un carril de circulación este lunes, 1 de diciembre, de 09.00 a 18.00 horas, para reparar una bajante de aguas pluviales. También este lunes, pero de 06.00 a 07.00 horas, estará cortado un carril de Juana de Vega, a la altura del número 12, para una descarga de combustible.