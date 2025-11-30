Mi cuenta

A Coruña

Una semana sin el túnel del Puerto cada noche

El Ayuntamiento anuncia los cortes de tráfico de los próximos días en A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
30/11/2025 11:56
El túnel de la avenida del Puerto estará cerrado en horario nocturno entre el lunes, 1 de diciembre, y el viernes, día 5. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de A Coruña, que señala que las labores de mantenimiento del conocido como 'tritúnel', que une los pasos subterráneos de la avenida del Puerto, María Pita y O Parrote, obligarán a cerrar al tráfico la carretera entre las 23.00 y las 07.00 horas durante toda la semana.

El túnel que permitió la peatonalización de La Marina cumple diez años

Además, en el barrio de Xuxán estará cortada la calle Carré Alvarellos entre el día 1 y el 19 de diciembre, debido a obras en la arqueta que tiene que llevar a cabo Emalcsa. El corte se efectuará entre las 09.30 y las 18.00 horas. 

Entre el 1 y el 5 de diciembre también estará cortada la calle Antonio Ríos, en O Castrillón, a la altura del número 26, de 08.00 a 20.00 horas, para instalar un contenedor de obra. 

Juan Castro Mosquera tendrá cortado un carril de circulación este lunes, 1 de diciembre, de 09.00 a 18.00 horas, para reparar una bajante de aguas pluviales. También este lunes, pero de 06.00 a 07.00 horas, estará cortado un carril de Juana de Vega, a la altura del número 12, para una descarga de combustible.

