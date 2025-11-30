Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Una pescadería de la plaza de Lugo, entre las mejores de España

Jorge Barallobre
Jorge Barallobre
30/11/2025 17:16
Marcos Rabina, en su puesto de la plaza de Lugo
Marcos Rabina, en su puesto de la plaza de Lugo
A Coruña vuelve a destacar en el mapa gastronómico nacional. La revista GastroSpain ha incluido a Pescados Rabina, histórica pescadería ubicada en el Mercado de la Plaza de Lugo, en su lista de las mejores pescaderías de España 2025, un ranking que reconoce a los grandes referentes del país en frescura, calidad y respeto por el producto.

La publicación especializada dedica el reportaje a aquellos nombres "con historia que permanecen vivos gracias a generaciones que han aprendido a leer la marea", destacando proyectos familiares que llevan décadas dignificando el oficio y conectando el océano directamente con la mesa.

Fundada en 1895, Pescados Rabina es hoy una de las firmas más respetadas del sector. Lo que comenzó como la iniciativa de Josefa Carro para sacar adelante a su familia ha evolucionado en un negocio que abastece a las cocinas más exigentes del país. Al frente está ya la cuarta generación, liderada por Marcos Rabina.

Marcos Rabina, el pescadero de la Plaza de Lugo que protagoniza la última campaña de Zara Origins

Más información

GastroSpain subraya su vínculo directo con marineros, mariscadores y pequeñas embarcaciones que emplean métodos artesanales y sostenibles, y su capacidad para ofrecer marisco y pescado de primera calidad: centollos, percebes, nécoras, merluzas, rodaballos, besugos y otros productos que se renuevan cada día en lonja, principalmente en Ribeira y A Coruña.

La revista destaca también su apuesta por la modernización sin perder esencia: reparto en 24 horas a toda España y un sistema de lista de difusión por WhatsApp donde los clientes reciben a diario la oferta disponible.

Tras conocerse el listado, la pescadería coruñesa expresó su agradecimiento en redes sociales:

“Agradecidos y orgullosos de formar parte del ranking de las mejores pescaderías de España elaborado por @gastrospain. Un reconocimiento que nos impulsa a seguir ofreciendo la máxima calidad cada día.”

Bonus coruñés en el ranking

GastroSpain también recuerda el papel de Pescaderías Coruñesas, fundada en A Coruña en 1911 antes de trasladarse a Madrid, como otra de las grandes casas del país. Con más de un siglo de trayectoria, la firma se ha convertido en un referente absoluto tanto en distribución como en restauración.

