Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un calefactor estalla sin causar víctimas en un piso de Os Castros

Los Bomberos tardaron en localizar el lugar por las informaciones confusas de los vecinos

Abel Peña
Abel Peña
30/11/2025 17:10
Los Bomberos en Los Rosales
Los Bomberos en Los Rosales
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los Bomberos de A Coruña acudieron a las dos de la tarde al 230 de la avenida de Oza en respuesta a una alarma por una explosión, que había generado un sobresalto en todo el barrio. El origen se encontró en un calefactor que la víctima había puesto en marcha para combatir el intenso frío que se ha dejado notar este fin de semana. 

La explosión generó humo y llamas que salieron por el patio de luces. Tras unos minutos de confusión para localizar la viviendas (los vecinos apuntaban a otra localización) pero finalmente descubrieron el foco en el octavo viso. Su actuación se limitó a inspeccionar y luego ventilar la vivienda del humo acumulado.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Marcos Rabina, en su puesto de la plaza de Lugo

Una pescadería de la plaza de Lugo, entre las mejores de España
Jorge Barallobre
Metrosidero de la Policía Local de A Coruña

Los árboles que hacen especial a A Coruña y su área metropolitana
Noela Rey Méndez
Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre

Alertas naranja y amarilla en A Coruña por fuerte viento y oleaje
Noela Rey Méndez
El cartel que escribe 'Gohg' en lugar de 'Gogh'

La 'H' de Van Gogh nos trae por el camino de la amargura
Óscar Ulla