Un calefactor estalla sin causar víctimas en un piso de Os Castros

Los Bomberos en Los Rosales Cedida

Los Bomberos de A Coruña acudieron a las dos de la tarde al 230 de la avenida de Oza en respuesta a una alarma por una explosión, que había generado un sobresalto en todo el barrio. El origen se encontró en un calefactor que la víctima había puesto en marcha para combatir el intenso frío que se ha dejado notar este fin de semana.

La explosión generó humo y llamas que salieron por el patio de luces. Tras unos minutos de confusión para localizar la viviendas (los vecinos apuntaban a otra localización) pero finalmente descubrieron el foco en el octavo viso. Su actuación se limitó a inspeccionar y luego ventilar la vivienda del humo acumulado.