El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 30 de noviembre?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
30/11/2025 07:41
Navidad en A Coruña
Patricia G. Fraga
Este domingo, 30 de noviembre, vuelve a abrir el Mercado de Navidad instalado en la plaza de María Pita, que estará en marcha de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas con una treintena de puestos de artesanía, moda o decoración, junto a una decena de establecimientos de hostelería. 

Además, a las 20.00 el teatro Colón acogerá el concierto de Las Migas, recién llegadas de recoger su premio Grammy. 

Guía completa de la Navidad en A Coruña



El centro comercial Los Rosales abrirá a las 17.30 horas su club infantil para acoger un taller de dibujo navideño y villancicos. 

Encendido de Navidad en el Centro Comercial Los Rosales

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales



Por último, Marineda City cuenta ya en su plaza exterior con el Mercadillo Navideño, un rincón lleno de detalles de artesanía y decoración. 

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City



En Oleiros el ayuntamiento vuelve a abrir su pista de hielo en Perillo, concretamente en la polideportiva de la avenida de la II República. Estará operativa hasta el 11 de enero y su horario durante el período escolar es de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas, viernes de 16.00 a 23.30 y fines de semana y festivos de 11.00 a 23.00 horas.

