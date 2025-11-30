Patricia G. Fraga

Este domingo, 30 de noviembre, vuelve a abrir el Mercado de Navidad instalado en la plaza de María Pita, que estará en marcha de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas con una treintena de puestos de artesanía, moda o decoración, junto a una decena de establecimientos de hostelería.

Además, a las 20.00 el teatro Colón acogerá el concierto de Las Migas, recién llegadas de recoger su premio Grammy.

El centro comercial Los Rosales abrirá a las 17.30 horas su club infantil para acoger un taller de dibujo navideño y villancicos.

Por último, Marineda City cuenta ya en su plaza exterior con el Mercadillo Navideño, un rincón lleno de detalles de artesanía y decoración.

En Oleiros el ayuntamiento vuelve a abrir su pista de hielo en Perillo, concretamente en la polideportiva de la avenida de la II República. Estará operativa hasta el 11 de enero y su horario durante el período escolar es de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas, viernes de 16.00 a 23.30 y fines de semana y festivos de 11.00 a 23.00 horas.