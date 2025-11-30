La Superpapelería crece con una imponente tienda en la principal arteria comercial de A Coruña

La Superpapelería de Juan Flórez 42 German Barreiros

A punto de cumplirse 40 años de la inauguración de su primera tienda, la Superpapelería es un referente en su campo y una cadena cien por cien coruñesa, con cuatro espacios diferentes repartidos por la ciudad. El último de ellos acaba de abrir sus puertas en el número 42 de Juan Flórez, el espacio que los últimos ocho años había ocupado la perfumería Garrote.

La vuelta al cole más cara de los últimos años: “No barajo comprar libros nuevos” Más información

El espacio, de 160 metros cuadrados, llevaba meses en reformas y hasta la instalación del famoso logotipo de la Superpapelería el secreto se mantuvo a salvo. La distribución del interior y la oferta de productos es similar a la que se puede encontrar en las tiendas de Alfredo Vicenti, Benito Blanco Rajoy y Panaderas.

Se trata de la tienda preferida tanto del profesorado como los alumnos, aunque en los últimos años ha ido ampliando la oferta e incluso se pueden encontrar disfraces para carnavales o Hallowen