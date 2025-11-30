Mi cuenta

A Coruña

La 'H' de Van Gogh nos trae por el camino de la amargura

Una banderola en Alfonso Molina anuncia un concierto de 'La Oreja de Van Gohg' con un error tipográfico

Óscar Ulla
Óscar Ulla
30/11/2025 15:17
El cartel que escribe 'Gohg' en lugar de 'Gogh'
El cartel que escribe 'Gohg' en lugar de 'Gogh'
German Barreiros
Quienes transiten estos días por Alfonso Molina se estarán haciendo a la idea del cargado calendario de conciertos que tiene el Coliseum en 2026, que ya se anuncian en la principal vía de entrada y salida de la ciudad.

Viva Suecia, Amaral, Dani Fernández... son muchas las banderolas que cuelgan a los lados de la carretera. 

Pero los más observadores se habrán dado cuenta de un pequeño detalle en una de ellas. Y es que una de estas banderolas anuncia un concierto de 'La Oreja de Van Gohg' en septiembre de 2026. No es que una banda tributo se vaya a subir al escenario del multiusos a cantar los grandes éxitos de la banda, más bien parece que alguien ha tenido un mal día y se le ha ido el dedo a la tecla 'H' antes de tiempo.

También podría ser que la persona encargada de ejecutar este cartel estuviera igual de emocionada por el regreso de Amaia Montero a la formación como los miles de coruñeses que agotaron las entradas del primer concierto, obligando a La Oreja de Van Gogh a hacer doblete en el Coliseum: 11 y 12 de septiembre.

La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh agota las entradas en menos de dos horas y anuncia segunda fecha en A Coruña

