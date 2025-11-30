La antigua Fábrica de Tabacos, en una imagen de 2018 PATRICIA G. FRAGA

Hace 25 años los trabajadores de la Fábrica de Tabacos seguían adelante con su batalla en defensa de sus empleos. Contaban con el respaldo tanto de la Xunta como del Ayuntamiento, tal y como escenificaron Manuel Fraga y Francisco Vázquez tras la reunión que mantuvieron hace un cuarto de siglo y en la que acordaron exigir a la empresa que conservara todos los puestos, ya que entendían que no había motivos económicos para el cierre. Hace 50 años, tal día como hoy de 1975, el diario informaba sobre la postura del Colegio de Abogados favorable a la amnistía. Era una jornada festiva en Betanzos, que celebraba la feria de San Andrés. En 1950, la Agrupación Musical Albéniz actuaba en la Delegación Provincial de Ciegos.

Jueves, 30 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Fraga y Vázquez forman un frente común en defensa de la Tabacalera

El presidente de la Xunta y el alcalde de A Coruña se comprometieron ayer, 29 de noviembre de 2000, con los trabajadores de la Fábrica de Tabacos a exigir a la empresa que mantenga todos los puestos de trabajo en la factoría. Manuel Fraga, quien se entrevistó con los miembros del comité de empresa de la emblemática industria de La Palloza, y Francisco Vázquez insistieron en que no existen razones económicas que avalen el cierre. Además, calificaron de inviable el proyecto que prevé la construcción de un complejo de ocio en el lugar.

Mientras tanto, las autoridades académicas decidieron suspender las clases en Galicia ante la llegada de un fuerte temporal que barrerá toda la comunidad autónoma. Las previsiones meteorológicas anuncian vientos del sur que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora, acompañados de intensas lluvias. Protección Civil recomienda que se extremen las medidas de seguridad y los servicios de emergencia permanecerán todo el día en estado de alerta.

Además, Djalminha y Lendoiro firmaron ayer la ampliación del contrato del jugador brasileño por otras tres temporadas. El mediapunta, cuya nueva cláusula de rescisión es de 11.000 millones de pesetas, seguirá en el Deportivo hasta junio de 2005.

Domingo, 30 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Los abogados coruñeses, a favor de la amnistía

La junta de gobierno del Colegio de Abogados de La Coruña ha reiterado, en una nota hecha pública, su postura en favor de una cumplida amnistía de delitos políticos y un generoso indulto de los delitos comunes. El Colegio de Abogados expone esta nota ante los altos poderes con carácter urgente.

Por otra parte, siguiendo la vieja tradición, que data de tiempos antiguos, hoy, 30 de noviembre de 1975, se celebra en Betanzos la tradicional feria de San Andrés, que en esta fecha se adelanta anualmente a la feria quincenal del día primero.

Además, tomaron posesión de sus cargos los miembros de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Coruña, que fueron elegidos el pasado 29 de octubre. Los directivos prestaron el solemne juramento previsto en la Ley de Colegios Profesionales.

Jueves, 30 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | La Agrupación Albéniz, en la Delegación de Ciegos

A las ocho treinta de hoy jueves, 30 de noviembre de 1950, en la Delegación Provincial de Ciegos, dará un concierto la Agrupación Musical Albéniz, con arreglo a un sugestivo programa. A este acto pueden asistir cuantas personas lo deseen.

En el capítulo de sucesos, por haberle infundido sospechas a una pareja de la Policía Armada, fue detenido ayer en las primeras horas de la mañana, en la avenida de Fernández Latorre, por dichos agentes, Ángel Mariño Álvarez, de 20 años, con domicilio en la calle de San Antonio. Una vez examinado un envoltorio que portaba, se pudo comprobar que se trataba de unos 20 kilos de tubería de plomo. Mariño manifestó que la tubería en cuestión la había cogido en el interior de la antigua fábrica de Senra. Pasó a la Comisaría de Policía y después a disposición de la autoridad judicial correspondiente.