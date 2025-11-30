Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El coro Gaos logra un destacado segundo puesto en el 'Certamen Coral Villa de Avilés'

Esther Durán
30/11/2025 19:49
El coro Gaos en Avilés
El coro Gaos en Avilés
Instagram coro Gaos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El coro Gaos, una de las agrupaciones musicales más reconocidas de A Coruña, ha conseguido este fin de semana un meritorio segundo puesto en el 'XLI Certamen Coral Villa de Avilés', celebrado en la ciudad asturiana. El conjunto coruñés firmó una actuación destacada que le permitió situarse entre los mejores del prestigioso concurso.

El primer puesto fue para el coro Lithos, de Asturias, que además se llevó el Premio a la Mejor Obra Asturiana y el Premio del Público, convirtiéndose en el gran triunfador de esta edición.

Próxima parada: el Palacio de la Ópera

Tras su éxito en Avilés, el coro Gaos ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso artístico. La agrupación participará en el cierre de temporada de ‘Amigos de la Ópera de A Coruña’ como parte de la ópera 'Pelléas et Mélisande', que se celebrará el viernes 5 de diciembre en el Palacio de la Ópera.

Reconocimiento del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de A Coruña quiso mostrar públicamente su apoyo al coro por su brillante actuación en Avilés. A través de sus redes sociales, el consistorio trasladó su felicitación.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Bebeto en Abegondo

Bebeto, de visita en Abegondo
Redacción
El desayuno inglés de Defresh, en la calle Nicaragua

A Coruña elige desayunar a la inglesa
Guillermo Parga
Estación de Betanzos-Infesta

Sumar promete negociar una partida para el baipás de Betanzos en los presupuestos estatales de 2026
Europa Press
La Superpapelería de Juan Flórez 42

La Superpapelería crece con una imponente tienda en la principal arteria comercial de A Coruña
Guillermo Parga