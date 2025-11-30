El coro Gaos logra un destacado segundo puesto en el 'Certamen Coral Villa de Avilés'

El coro Gaos en Avilés Instagram coro Gaos

El coro Gaos, una de las agrupaciones musicales más reconocidas de A Coruña, ha conseguido este fin de semana un meritorio segundo puesto en el 'XLI Certamen Coral Villa de Avilés', celebrado en la ciudad asturiana. El conjunto coruñés firmó una actuación destacada que le permitió situarse entre los mejores del prestigioso concurso.

El primer puesto fue para el coro Lithos, de Asturias, que además se llevó el Premio a la Mejor Obra Asturiana y el Premio del Público, convirtiéndose en el gran triunfador de esta edición.

Próxima parada: el Palacio de la Ópera

Tras su éxito en Avilés, el coro Gaos ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso artístico. La agrupación participará en el cierre de temporada de ‘Amigos de la Ópera de A Coruña’ como parte de la ópera 'Pelléas et Mélisande', que se celebrará el viernes 5 de diciembre en el Palacio de la Ópera.

Reconocimiento del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de A Coruña quiso mostrar públicamente su apoyo al coro por su brillante actuación en Avilés. A través de sus redes sociales, el consistorio trasladó su felicitación.