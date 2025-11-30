Mi cuenta

A Coruña

El Ayuntamiento mejorará el saneamiento de Castro de Elviña y la Urbanización Breogán

Redacción
30/11/2025 11:48
Carretera en la Urbanización Breogán
Archivo El Ideal Gallego
El plan de mejoras que está impulsando el Ayuntamiento de A Coruña en la red de saneamiento municipal cuenta con nuevas intervenciones previstas en los núcleos residenciales de Castro de Elviña y Urbanización Breogán, con una inversión total de casi 850.000 euros. 

Según informan desde el Gobierno local, la mayor parte de este presupuesto se destinará a reforzar las infraestructuras de saneamiento de las calles de Pena do Cuco, Canedo, O Picho e A Fraga, en Castro de Elviña, donde se renovará la red municipal de alcantarillas y, además, se dotará a la zona de una nueva red separativa para recoger las aguas pluviales. 

Por otra parte, el Ejecutivo municipal también ha previsto actuar en la Urbanización Breogán para construir una nueva red para la recogida de aguas pluviales en las calles Vicente Vázquez Queipo e Isidro Parga Pondal, una medida orientada a la mejora de las infraestructuras en este núcleo residencial donde también están avanzando las obras de la nueva pista multideporte. 

Avanzan las obras de mejora en la Urbanización Breogán

Más información

Las mejoras de saneamiento planificadas en Castro de Elviña y Urbanización Breogán serán cofinanciadas entre el Ayuntamiento y la Diputación, que acercará fondos correspondientes al Plan de obras y servicios para complementar los fondos propios municipales. En este sentido, las dos intervenciones fueron adjudicadas recientemente a la empresa Construcciones Cernadas: las obras en Castro de Elviña, por valor de 667.995 euros, y las previstas en la Urbanización Breogán, por 181.546 euros.

