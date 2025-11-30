Mi cuenta

A Coruña

Cuenta atrás para la nueva edición del Fanzine Fest: siete días de música por toda A Coruña

Óscar Ulla
Óscar Ulla
30/11/2025 06:30
Una edición pasada del Fanzine Fest
Javier Alborés
Siete días. Siete espacios. Más de 30 artistas. Mañana da comienzo una nueva edición del Fanzine Fest, que llevará ritmos electrónicos y experimentación visual por toda la ciudad durante una semana.

A Coruña tendrá su particular 'Love Parade': Fanzine Fest presenta su cartel de una manera peculiar

Sin ir más lejos, mañana dará comienzo el festival con una de las citas más características, la sesión en el Planetario de la Casa de las Ciencias, que este año protagonizarán Boneco y Hey Pablo!.

El martes, el evento estrena presencia en Belas Artes con los ‘live set’ de Jean Fixx y de Bombyx Blow. El miércoles la actividad se centrará en el audiovisual, con una nueva sesión del ciclo ‘FPS-BPM’, que contará con proyecciones y la presencia de Alberto Vázquez, Víctor García y el colectivo MIL111. Será en la Domus, el mismo espacio que el jueves acogerá las propuestas en directo de Angel Novcad y de Promising Youngster & The Panic Room.

Los últimos días

El viernes, la música se adentrará en la Fundación Luis Seoane con los Dj set de Aizikovic, Diego Sanjurjo, Jerome Hill y Lex G.

El sábado 6 la actividad será por partida doble. Por la mañana en la Domus con Músculo! y Ke Lepo, mientras que por la tarde, en la Luis Seoane, actuarán Nute, Ekata, Architectural, Electric Rescue y Trokas.

La última jornada comenzará también por la mañana en la iglesia de las Capuchinas con Lefrenk y Garza y finalizará en O Túnel con la música de Neukleonen, Plant 43, Slit Observers, Elektrógena, Orphx, Roi, Kerrie y Mist Gasp y las visuales de Juan Lesta, Eloi Costilludo, Gnomalab y The Panic Room.

