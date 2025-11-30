Alertas naranja y amarilla en A Coruña por fuerte viento y oleaje

Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre Patricia G. Fraga

Después de un domingo tranquilo, en lo que se refiere a la meteorología, A Coruña vuelve a encarar la semana con alertas activadas.

MeteoGalicia tiene ya situados dos avisos en la costa, uno naranja y otro amarillo.

Este lunes, 1 de diciembre, la agencia meteorológica activa una alerta amarilla en la costa coruñesa por fuertes vientos, que soplarán con especial intensidad entre las 12.00 y las 18.00 horas, prevé MeteoGalicia.

La alerta naranja se activará en el mar nada más empezar el martes, 2 de diciembre, por un oleaje que puede alcanzar alturas de hasta 6 metros. El aviso, que empezará amarillo a las 00.00 horas, se convertirá en naranja desde las 03.00 hasta, al menos, la medianoche del miércoles.

La de este domingo fue una jornada mucho más tranquila en A Coruña que la de un sábado que dejó récord de lluvia del mes de noviembre, con 31,8 litros por metro cuadrado.

Esta cifra situó además al 29 de noviembre como el tercer día más lluvioso en la ciudad en lo que va de año 2025, por detrás del diluvio de 77,6 litros que se registraron en la estación de la Torre de Hércules el pasado 24 de febrero y los 35,1 del 30 de abril.

Además, los 200,1 litros en total caídos durante este noviembre, en el que finalmente llovió 23 de los 30 días, sitúan noviembre en el top-10 (concretamente en el séptimo puesto) de los meses más lluviosos desde que MeteoGalicia activó la estación del faro romano.