El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Aesia recibe más de 500 consultas en sus cuatro meses de actividad

La mayor parte de ellas son dudas sobre la nueva normativa europea que regula la Inteligencia Artificial

Abel Peña
Abel Peña
30/11/2025 05:30
Empleados de Aesia, en las oficinas del edificio de Veeduría, en la Ciudad Vieja
Empleados de Aesia, en las oficinas del edificio de Veeduría, en la Ciudad Vieja
Quintana
Esta semana, el director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), Ignasi Belda, se pasó por la Ciudad de las TIC (antigua Fábrica de Armas) para participar en la presentación del proyecto Allocate. Allí, Belda aportó algunos datos sobre la marcha de Aesia, que por el momento mantiene su actividad en la Veeduría de la Ciudad Vieja, a la espera de que se reforme La Terraza de Méndez Núñez, su ubicación definitiva. En cuatro meses, han respondido a unas 500 consultas sobre la nueva normativa.

Francisco Javier Bellas | “Ser sede de la Aesia ampliará el bagaje universitario y empresarial que ya tenemos en IA”

Más información

Belda tiró de lirismo para explicar las funciones de Aesia en el actual contexto, en el que la IA está pegando con fuerza: “A mí me toca hablar en actos de toda España, y me gusta usar la metáfora del faro. La luz que ilumina el faro, si se cuida y se mantiene, puede estar iluminando los camiones durante siglos”.

Un laboratorio de ideas permitirá adelantarse al impacto de la IA en ámbitos como el social o el industrial

Con esto quería decir que desde A Coruña se está promoviendo el uso ético de la IA. En realidad, la Aesia se sustenta sobre tres pilares, y uno de ellos es la monitorización de los mercados para asegurarse de que su uso de la IA sea ético y seguro. Es decir, que siga la normativa europea.

“Este reglamento, como cualquier nueva ley, suscita muchas dudas, y nosotros somos los encargados de aclararlas”, explicó. Es por esa razón por la que han creado lo que se conoce como un ‘help desk’ y que se puede traducir como un buzón de consultas, a través de la cual han contestado a más de 500 preguntas.

La Aesia se pone en marcha en la Casa Veeduría

Más información

Según cifras que proporciona la propia Aesia, la mayor parte de las llamadas son consultas sobre regulación y uso (47%) y en segundo lugar se encuentran las de asesoramiento técnico (37%) y, por supuesto, también están todos aquellos que simplemente tienen dudas sobre las implicaciones de esta nueva tecnología y lo que puede hacer. Es decir, alfabetización (14%).

Pero la labor de Aesia no consiste solo en velar por el cumplimiento de la normativa o informar sobre los aspectos de la IA al público. También se está construyendo un laboratorio de ideas, en inglés ‘think tank’, para adelantarse a los impactos de la IA en ámbitos diferentes como industrial, social y económico. El tercer punto es el ‘sandbox’ (literalmente, cajón de arena, término que hace referencia a un entorno de pruebas aislado) que puedan utilizar las pymes para poner en práctica las innovaciones. “Estamos para ayudar”, concluyó Belda.

