A Coruña elige desayunar a la inglesa

El haber crecido con The Beatles, Alicia, Oliver Twist, Harry Potter o Peter Pan hace que prácticamente en cada esquina del planeta se haya interiorizado un porcentaje de cultura la británica. Sin embargo, pocos podían imaginarse que entre las tradiciones de las islas que calan entre los coruñeses estaría la culinaria. De momento, las casas y los pubs no huelen a 'sunday roast' o 'Christmas pudding', pero a los coruñeses sí les gusta la idea de empezar el día con fuerzas y un atracón de energía. Una de las consecuencias de esa alta demanda es que locales especializados, como Defresh o Gasthof, incluyen en su carta el desayuno inglés. Eso sí, cada uno con su interpretación.

En el caso de la tahona, lleva meses en la carta y cada vez tiene más fuerza. En realidad, se trata de huevos revueltos, una tostada de pan gallego y café. Y a los clientes les encanta. “La gente suele apostar cada vez más por desayunar fuera y por desayunar fuerte”, comentan desde la empresa. “Cada vez está funcionando mejor entre los coruñeses, pero también para recibir a los extranjeros que vienen en los barcos”, añaden. El precio es de 7 euros.

Por su parte, Gasthof califica de desayuo inglés dos huevos con bacon, zumo de naranja natural, y té o café grande. Cuesta 6,5 euros en la barra y 6,80 en la mesa, aunque también ofrece la posibilidad de aumentar el tamaño de la taza en cuestión por 30 céntimos más.