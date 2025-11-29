Xoel López se incorpora al belén de A Coruña

Xoel López, en la inauguración de la exposición por el aniversario de 'Atlántico' Quintana

La apertura del belén municipal tendrá lugar el viernes 12 de diciembre con una novedad muy especial: entre las figuras estará el artista coruñés Xoel López, que se sumará a las más de 230 efigies de barro existentes y que, año tras año, incorporan figuras vinculadas con la ciudad o que tuvieron un protagonismo clave en la evolución de sus instituciones.

López, que el jueves 4 despedirá en la ciudad la gira de su último disco, 'Caldo Espírito', con un concierto en el Palacio de la Ópera, recibirá su figura del belén de manos de la alcaldesa el próximo miércoles 3. Ya el día 12 tendrá lugar el acto inaugural del belén, que estará abierto hasta 6 de enero en el Salón de Exposiciones del Palacio de María Pita.

El horario general de apertura a la ciudadanía será de 11.00 a 14.00 por la mañana y de 17.00 a 21.00 por las tardes. Eso sí, como todos los años, habrá horarios específicos en fechas señaladas. El 24 de diciembre (solo horario de mañana), el 25 de diciembre (solo en horario de tarde), el 31 de diciembre (solo en horario de mañana), el 1 de enero (solo en horario de tarde), el 5 de enero (solo en horario de mañana) y el 6 de enero (solo en horario de tarde).