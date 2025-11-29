‘Tosca’, ‘Jenufa’ e ‘Il mondo della luna’, propuestas para la Temporada Lírica de 2026

El sopranista Samuel Mariño Alfonso Rego

Aunque todavía no ha finalizado la Temporada Lírica de este año, los trabajos para la próxima ya están en marcha. Y ya rondan por la mesa las piezas a representar en 2026.

En la primera propuesta destacan tres creaciones, pero una por encima de todas. Se trata de ‘Tosca’, de Giacomo Puccini, una ópera estrenada a principios del siglo pasado y que en la temporada coruñesa ya ha tenido cabida varias veces.

El clasicismo tendría su cuota de representación en esta propuesta para 2026, con ‘Il mondo della luna’, escrita por Haydn en el último cuarto del siglo XVIII. La última pieza de la propuesta es algo más reciente, estrenada apenas unos años más tarde que ‘Tosca’. Se trata de ‘Jenufa’, del compositor checo Leos Janacek. 