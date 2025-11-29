Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 29 de noviembre?

El encendido de las luces navideñas de la mano de Bebeto abrió este viernes las actividades en la ciudad y su área

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/11/2025 10:20
Navidad en A Coruña
La bola y el árbol de luces navideñas de A Coruña
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina

El encendido navideño protagonizado por Bebeto este viernes, 28 de noviembre, abrió de forma oficial las fiestas de Navidad en A Coruña, que contarán con un intenso programa de actividades, tanto por parte del Ayuntamiento como de otras empresas de la ciudad. 

Galería

Encendido de luces de Navidad en A Coruña con Bebeto

Navidada A CoruñaVer más imágenes

Este sábado, 29 de noviembre, la temporada de magia y encanto navideño se abre en el programa municipal con el Mercado de Navidad instalado en la plaza de María Pita, que estará abierto de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas. Una treintena de puestos de artesanía, moda o decoración, junto a una decena de establecimientos de hostelería harán las delicias de los que pasen por la céntrica plaza herculina. 

Faia Alvela

Navidad en A Coruña: mercado de Nadal y ciclo música Posiveis

Más información

Además, el programa se completa con una visita guiada a la Casa Museo de Picasso, desde las 12.00 horas. 

A las 20.00 Faia Alvela inaugurará en el teatro Colón el Ciclo Músicas Posiveis, mientras que en el Rosalía de Castro, a partir de las 20.30 horas, se podrá disfrutar del Ciclo Principal de Otoño y 'Yo solo quiero irme a Francia" de Elisabeth Lorena. 

El centro comercial Los Rosales también activó esta última semana la Navidad con el encendido de sus luces y este sábado, a las 17.30, organiza en su club infantil un taller de tarjetas y marcapáginas navideño. 

Encendido de Navidad en el Centro Comercial Los Rosales

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales

Más información

Por último, Marineda City cuenta ya en su plaza exterior con el Mercadillo Navideño, un rincón lleno de detalles de artesanía y decoración. 

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City

Más información

En el área metropolitana coruñesa la Navidad también deja planes. Como la pista de patinaje de la que se puede disfrutar en Perillo, Oleiros. Instalada en la polideportiva de la avenida de la II República, en Perillo, la pista de hielo estará operativa hasta el 11 de enero y su horario durante el período escolar es de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas, viernes de 16.00 a 23.30 y fines de semana y festivos de 11.00 a 23.00 horas. 

Un joven, este viernes, en la pista de patinaje de Oleiros

Pista de hielo en Perillo, luces en Betanzos y mercado en Arteixo: huele a Navidad en el área de A Coruña

Más información

Oleiros donará la recaudación de un día de la pista de hielo a la investigación del cáncer infantil

Más información

Betanzos enciende este sábado su alumbrado navideño de la mano del medallista olímpico Carlos Arévalo, que activará a las 19.00 horas en la plaza Irmáns García Naveira las 700.000 bombillas led del municipio.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de un timo del tocomocho

Un detenido en Oleiros por estafar 100.000 euros con el timo de la estampita
Redacción
Un fotograma de ‘La saga de los Forsyte’

La saga coruñesa de los Forsyte
Luís Pousa
Santiago Romero, en la iglesia de San Pedro de Visma

Santiago Romero | “Noto mucha sed de Dios y un renacer espiritual en España bastante fuerte”
Doda Vázquez
Fernando Rueda, Carmen Maceiras y Raúl Besada, ayer en el encuentro en el Materno

Los 128 viajes hacia la vida de A Coruña: “Nos dan muchas alegrías porque son niños desahuciados”
Lucía Crujeiras