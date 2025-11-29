La bola y el árbol de luces navideñas de A Coruña Patricia G. Fraga

El encendido navideño protagonizado por Bebeto este viernes, 28 de noviembre, abrió de forma oficial las fiestas de Navidad en A Coruña, que contarán con un intenso programa de actividades, tanto por parte del Ayuntamiento como de otras empresas de la ciudad.

Este sábado, 29 de noviembre, la temporada de magia y encanto navideño se abre en el programa municipal con el Mercado de Navidad instalado en la plaza de María Pita, que estará abierto de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas. Una treintena de puestos de artesanía, moda o decoración, junto a una decena de establecimientos de hostelería harán las delicias de los que pasen por la céntrica plaza herculina.

Además, el programa se completa con una visita guiada a la Casa Museo de Picasso, desde las 12.00 horas.

A las 20.00 Faia Alvela inaugurará en el teatro Colón el Ciclo Músicas Posiveis, mientras que en el Rosalía de Castro, a partir de las 20.30 horas, se podrá disfrutar del Ciclo Principal de Otoño y 'Yo solo quiero irme a Francia" de Elisabeth Lorena.

El centro comercial Los Rosales también activó esta última semana la Navidad con el encendido de sus luces y este sábado, a las 17.30, organiza en su club infantil un taller de tarjetas y marcapáginas navideño.

Por último, Marineda City cuenta ya en su plaza exterior con el Mercadillo Navideño, un rincón lleno de detalles de artesanía y decoración.

En el área metropolitana coruñesa la Navidad también deja planes. Como la pista de patinaje de la que se puede disfrutar en Perillo, Oleiros. Instalada en la polideportiva de la avenida de la II República, en Perillo, la pista de hielo estará operativa hasta el 11 de enero y su horario durante el período escolar es de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas, viernes de 16.00 a 23.30 y fines de semana y festivos de 11.00 a 23.00 horas.

Betanzos enciende este sábado su alumbrado navideño de la mano del medallista olímpico Carlos Arévalo, que activará a las 19.00 horas en la plaza Irmáns García Naveira las 700.000 bombillas led del municipio.