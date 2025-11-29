Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Luces, música y una hija adoptiva para iniciar la Navidad en la plaza de Elviña

Redacción
29/11/2025 14:40
Los placeros protagonizaron el tradicional encendido de las luces del mercado
Los placeros protagonizaron el tradicional encendido de las luces del mercado
Patricia G. Fraga
La Navidad de la ciudad de A Coruña ya está en marcha. Tras el acto oficial de encendido de luces que tuvo lugar este viernes en María Pita, con la participación del exdeportivista Bebeto, este sábado se celebró una de las citas tradicionales de estas fechas: el encendido del alumbrado festivo del mercado municipal de Elviña.

En él participaron la alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Empleo, Comercio y Mercados, Diana Cabanas, junto a la delegada de la Xunta, Belén do Campo, entre otros. 

Las imágenes del encendido de las luces de Navidad en la plaza de Elviña

En el acto, organizado por la Asociación de Comerciantes del Mercado de Elviña, con Leonardo Tomé al frente, también tomó parte la presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Rosa Otero, que fue nombrada Hija Adoptiva de la ciudad en octubre de este año. 

En su intervención, Inés Rey puso en valor el trabajo diario de los placeros, “que son las personas que dan vida a un mercado que es mucho más que un espacio comercial, porque también es un punto de encuentro e interrelación social para el vecindario y un pilar fundamental para dinamizar los barrios próximos”.

