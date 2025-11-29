Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los coruñeses son la caña: se van de fiesta y donan miles de euros

El aniversario del Creedence Rock desbordó todas las expectativas con sus precios reducidos y sus buenas intenciones

Guillermo Parga
Guillermo Parga
29/11/2025 20:32
Fieles del Creedence Rock
Fieles del Creedence Rock
German Barreiros
En la sangre de todo coruñés de pro existe una proporción de espuma, evidentemente de Estrella Galicia. La vinculación entre los Hijos de Rivera y cualquier evento social es digna de estudio y, si aún encima el hostelero en cuestión pone el precio por los suelos, el fiestón está asegurado. Eso debían tenerlo muy claro los propietarios del Creedence Rock, que en su séptimo aniversario decidieron cumplir un sueño, o un anhelo de hace décadas, y volver a poner las cañas a un euro. También los cubatas de ron Legendario a 4, otra rara avis que se remonta prácticamente a comienzo de siglo.

La propiedad de Creedence Bar, en Riazor

Cañas de Estrella Galicia a 1 euro y cubatas a 4 en A Coruña (y no es Black Friday)

La noticia subió como la espuma, nunca mejor dicho, por todas las esquina de la ciudad, y a la habitual legión de seguidores del Creedence se sumaron primerizos. El resultado, exactamente el buscado. Un lleno absoluto durante casi todo el día que hizo que, al término del partido del Dépor en Albacete, la donación para una buena causa superase los 1.800 euros. Y con la noche que quedaba por delante.

A pesar del fuerte aprovisionamiento, con más de 1.000 litros de las diferentes variedades de Estrella Galicia, la expectativa era que se acabasen todas las opciones antes del cierre.

