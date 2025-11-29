La Xunta advierte a las universidades sobre Medicina: "Si no hay acuerdo, habrá que adoptar decisiones con libertad"

Román Rodríguez, en una rueda de prensa Arquivo El Ideal Gallego

La paciencia de la Xunta con respecto al acuerdo entre las universidades gallegas sobre la descentralización de Medicina comienza a agotarse. Al menos así se intuye en las declaraciones que esta mañana han concedido tanto el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, como el de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en reacción a una intensa jornada del viernes en que el Consello de Goberno de la Univesidade de Santiago paralizó el proceso y en que la Universidade de A Coruña contestó retomando su idea inicial para implementar el grado en la ciudad. "Si al final no se logra un acuerdo y no se da recuperado el consenso, pues habrá que adoptar decisiones con total libertad por parte de todos y evaluar todas las posibilidades", aseveró Rodríguez.

La UDC retoma su idea de implementar Medicina en A Coruña Más información

Así se expresó el mandatario después de que la UDC, tras dejar sin ratificar la USC el acuerdo de descentralización, manifestase que da por roto el acuerdo y que retomaba su idea de impulsar su grado de Medicina en la urbe herculina. Una propuesta que el organismo coruñés lanzó en abril y que, a tenor del acuerdo alcanzado entre las tres universidades, había decidido aparcar hasta septiembre de 2029.

Rodríguez lamentó así que se rompiese un acuerdo que fue "muy complejo, muy difícil". "Fue necesario que las tres universiades (Santiago, Vigo y A Coruña) y dos consellerías (Educación y Sanidade) buscasen un punto de encuentro para posibilitar una mejora del sistema de educación sanitaria", dijo. A renglón seguido, ha incidido en que "una de las partes" (la USC) tiene "una serie de problemas internamente" y que ha pedido "tiempo" para "intentar resolverlos", mientras que las otras dos "plantean que, en caso de no resolverse, seguirán adelante con sus peticiones".

"Queda todo abierto", ha dicho el titular autonómico de Educación, quien ha insistido en que la Xunta "siempre" actuará "buscando mejorar el sistema de formación médica y que los recursos que hay en el sistema puedan ser capaces de integrarse para formar a los médicos del futuro". Así, si se ratifica un escenario de división, pues ha concluido que "se abren nuevas vías que habrá que explorar y ver qué decisiones se adoptan". "Si al final no se logra un acuerdo, si no se da recuperado el consenso, pues habrá que adoptar decisiones con total libertad por parte de todos y, obviamente, evaluar todas las posibilidades", incidió.

313 facultades

Por otra parte, preguntado sobre el surgimiento de voces como Lugo en la demanda de una facultad, Rodríguez manifestó que le gusta decir "casi en plan broma-en plan serio" que "en este y otros muchos temas" si uno se guía por "lógicas localistas" habría "313 facultades de Medicina, 313 polígonos industriales" o el mismo número (son los ayuntamientos que tiene Galicia) de otros servicios.

Por eso, apeló a ser "un poco racional y un poco serio" porque "lo importante es que la formación de los futuros médicos sea lo mejor posible y dé respuesta a las inquietudes de la sociedad gallega y a Galicia". "Siempre digo y siempre dije que es mucho más positivo sumar que dividir, pero es cierto que, en el actual escenario, si cambió de forma radical, pues evaluaremos todas las posibilidades que existan y que se planteen", sentenció.

Por su parte, Caamaño insistió en que la Xunta mantiene su visión de que la descentralización es "un proyecto válido", pero, en la línea de Rodríguez, agregó que, si no hay acuerdo, se abrirán "otros escenarios" y "cada cual tendrá que asumir sus responsabilidades".

Hablarán con Cao

El titular de Sanidade ha apuntado también a las "tensiones internas" dentro de la institución académica compostelana y a que lo sucedido este viernes "abre nuevos escenarios" también tras el paso de la UDC. Precisamente, sobre si ha hablado con el rector de la UDC, Ricardo Cao, o sí prevé dar el paso, manifestó que por ahora "no" lo hizo, pero añadió que él habla "con todo el mundo".

Sobre si teme que la Universidade de Vigo también ratifique su apuesta por impulsar una facultad propia, respondió que "cada uno tiene que asumir sus responsabilidades", al tiempo que insistió en que la Xunta continúa convencida de que "la descentralización" es la mejor vía para que en Galicia los médicos tengan "la mejor formación".

"Nosotros creemos que el proyecto de descentralización es un proyecto válido, una manera más eficiente de utilizar todos los recursos, tanto los humanos como hospitalarios y de centros de salud, para la mejor formación de los alumnos. Seguimos pensando lo mismo", recalcó. Así, reiteró que "si la gente no quiere llegar a un acuerdo" tocará "plantearse nuevos escenarios".