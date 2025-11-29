La saga coruñesa de los Forsyte

Un fotograma de ‘La saga de los Forsyte’

No hay nada mejor que una gran novela para comprender el alma de un país. Por supuesto, los ensayos son mucho más rigurosos y profundos. Sin embargo, se dejan en la gatera los pelillos de las nimiedades que explican la razón última de las cosas. Vayamos a un ejemplo superlativo: Guerra y paz. Se habrán escrito miles de sesudas páginas sobre los entresijos históricos y espirituales de Rusia. Pero sólo en la monumental obra de Tolstói atisbamos la profunda religiosidad del pueblo ruso y su terror atávico a los invasores llegados del Oeste.

Si uno desea observar cómo late Inglaterra a corazón abierto tiene, desde mi humilde perspectiva, dos opciones. Una es leer los ensayos y artículos de Chesterton. Sí, ya sé que es una contradicción con lo apuntado en el párrafo anterior. Lo que sucede es que Chesterton es una pura paradoja. En su caso, las novelas son divertidas y sutiles, pero perfectamente prescindibles. Es en la no ficción cuando nos abre los ojos de par en par y se hace indispensable. La segunda alternativa para escudriñar a los ingleses por dentro es John Galsworthy. Un premio Nobel de Literatura relativamente desconocido en España, pero que levantó durante décadas una fabulosa catedral narrativa. En ella relata la biografía íntima de los Forsyte, una familia de la alta burguesía londinense. A lo largo de nueve novelas —tres trilogías— y 20 relatos, Galsworthy hace como que nos cuenta la epopeya del clan, mientras en realidad se dedica a pintar el gran fresco del paso de la Inglaterra victoriana al país de las dos guerras mundiales que descoyuntaron el siglo XX.

Ahora que regresan con una nueva versión televisiva, toca reivindicar que, gracias a la formidable traducción de Susana Carral, las criaturas de Galsworthy hablan en español de Coruña

Como suele suceder con las grandes narraciones británicas, la BBC filmó en los años sesenta una magnífica serie sobre los Forsyte. Todavía encontramos los capítulos perdidos en el rastro virtual de YouTube. Y, en plena fiebre de remakes, la saga resucita ahora en la televisión a la carta con una nueva adaptación que se puede ver estos días en las plataformas digitales.

Se preguntarán, con razón, qué demonios tiene todo esto que ver con Coruña. Todo. Porque, al margen de que en Atlantic City somos anglófilos desde la batalla de Elviña, la saga de los Forsyte habla español de Coruña. Reino de Cordelia, el sello que ha publicado con mimo todas las novelas y relatos de la familia, tuvo el enorme acierto de encargar su traducción a Susana Carral, una coruñesa de prosa exigente y minuciosa que, en silencio y sin fanfarrias, ha volcado al castellano esta colosal hazaña literaria.

El resultado es una versión formidable de la obra de Galsworthy. Un modelo de cómo se debe trasladar una historia de un idioma a otro sin perder el ritmo y el significado profundo del original. Pero como Susana no es mediática y se pasa la vida trabajando en la soledad de su despacho, apenas sabemos nada de ella. Un par de pinceladas nos dan una idea de la intensidad con la que vive su oficio.

Cuando estaba en plena faena de llevar al español las vidas de los Forsyte, a Susana Carral se le murió entre las manos uno de los grandes personajes de las trilogías (no diré quién para que no me acusen de espóiler). Entonces, al perder a ese señor de ficción con el que había pasado tantas horas encerrada, se le vinieron las lágrimas a los ojos. También fue la primera persona a la que oí explicar —con humildad, pero con firmeza— que las traducciones caducan. Por eso hay que escribir nuevas versiones para mantener la obra viva en su idioma de adopción.

Y, por si todo esto no fuese suficiente, cuando trabajaba en los doblajes de la recién nacida Televisión de Galicia, Susana fue la autora de una de las frases más citadas de nuestro tiempo. De su mano salió el legendario “Estás bébeda, Sue Ellen”, que pronunció el malvado J. R. en un episodio de Dallas. Si eso no es un hito de la cultura gallega contemporánea, yo ya no sé.