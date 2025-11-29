La productora gallega Emma Lustres gana la Medalla de Oro de los premios Forqué

Lustres afirma sentirse orgullosa de que Galicia tenga una industria audiovisual reconocida EFE

La productora gallega Emma Lustres, reconocida por su trabajo en películas como ‘Celda 211’ o ‘Cien años de perdón’ y cofundadora de la productora independiente Vaca Films, será la primera mujer galardonada con la Medalla de Oro en la XXI edición de los Premios Forqué, que se celebrarán en Madrid el 13 de diciembre. “Jamás pensé que sería ahora, tan pronto, porque tengo 50 años”, afirmó, en alusión a este premio honorífico que, desde que fue instituido en 2003, recayó siempre en hombres y “mayores” que ella.

Los Forqué, que abren cada año la temporada cinematográfica de premios, los conceden los productores agrupados en la Entidad de gestión de los derechos de autor (Egeda), que preside Enrique Cerezo y la medalla de oro reconoce la carrera de una figura del sector audiovisual español.

“Con esta distinción reconocemos una trayectoria ejemplar marcada por la excelencia, la independencia y el compromiso constante por la defensa del producto audiovisual”, dijo Cerezo.

Hitos cinematográficos

Hasta la fecha, entre los hitos que marcaron el trabajo de Lustres, destacan las producciones de algunos de los grandes éxitos del cine y las series españolas de los últimos años: ‘Celda 211’ (2009) (que ganó el Goya a mejor película), ‘El niño’ (2014), ‘El desconocido’ (2015), ‘Cien años de perdón’ (2016), ‘Quien a hierro mata’ (2019) y ‘Hasta el cielo’ (2020).

Lustres ha sido también la fundadora, en 2003 y junto a Borja Peña, de una de las productoras audiovisuales independientes más reconocidas, Vaca Films, con la que participó en grandes festivales como San Sebastián, Toronto, Berlín o Venecia. Nombrada en honor de su querida Galicia (“donde no solo hay vacas”, bromeó la galardonada), Vaca Films dio pie con los años a numerosas ramificaciones como Vaca TV, Vaca Net TV o Vaca Docs, creadas para desarrollar contenidos para las plataformas de ‘streaming’.

Sin embargo, Lustres confesó que sobre todo se siente orgullosa de otros dos de sus éxitos profesionales: el haber ayudado a que Galicia tenga una industria audiovisual reconocida y haber buscado siempre el bien común del cine. Toma el relevo de productores como José Luis Garci o José Frade, entre otros. 