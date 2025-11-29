Juan Carlos Rodríguez Cebrián, a la izquierda, hace 25 años en Casas Novas GAGO

Hace 25 años, tal día como hoy de 2000, El Ideal Gallego informaba sobre la presentación de las instalaciones del complejo hípico Casas Novas, que nacía para convertirse desde muy pronto en una referencia internacional del mundo de la equitación. En 1975 era noticia un premio fotográfico conquistado por el joven coruñés José Luis Defez. Hace 75 años, el 29 de noviembre de 1950, el diario comunicaba los principales acuerdos adoptados en la reunión de la junta directiva del Deportivo. Por ejemplo, la disputa de un partido a beneficio y como homenaje al blanquiazul Botana tras su grave lesión. En 1925, cien años atrás, el periódico informaba sobre la puesta a la venta de huevos en la plaza de Abastos a 2,50 pesetas la docena.

Hace 25 años | Inditex presenta su complejo hípico en Arteixo

El centro hípico Casas Novas, propiedad del grupo Inditex, nace con la intención de acercar el espectáculo de los caballos a todos los coruñeses. Después de dos años de obras y una inversión de más de 700 millones de pesetas, este impresionante complejo de equitación situado en Arteixo acogerá los más prestigiosos concursos de salto nacionales e internacionales.

El centro contará con picaderos cubiertos, pistas exteriores para la competición, una escuela de equitación y cuadras para albergar más de 150 caballos. Según Michaela Windisch, directora de Casas Novas, el complejo ofrecerá las mejores condiciones para elevar el nivel del deporte del caballo en Galicia y crear una importante escuela de jinetes que formen parte de la elite de los concursos hípicos en el futuro. El centro, que comenzó su actividad hace dos meses, cuenta a día de hoy, 29 de noviembre de 2000, con 27 alumnos que reciben clases por las tardes y los fines de semana.

Hace 50 años | Premio fotográfico para el joven José Luis Defez

Un joven coruñés ha conseguido un importante premio en el concurso fotográfico celebrado muy recientemente en La Coruña, con participación numerosa de interesantes artistas de la especialidad. La fotografía objeto de premio es un oleaje en la playa de Riazor, en color. Se trata de José Luis Defez, de 23 años.

¿Eres profesional de la fotografía? “En modo alguno; soy aficionado y dedico a este arte mis horas libres. Mi verdadera profesión es la de agente comercial”, responde el premiado.

Por otra parte, la festividad de San José de Calasanz, Día del Maestro, se celebró en el SEM de La Coruña con una misa en el Colegio Nacional Eusebio da Guarda, así como con un acto en el que se entregaron diversas condecoraciones y recompensas en el salón de actos de la Delegación Provincial del Movimiento. Presidió ambos actos el gobernador civil de la provincia, señor Vaquer Salort.

Hace 75 años | Partido en homenaje a Botana tras su grave lesión

En la tarde de ayer, 28 de noviembre de 1950, celebró reunión la Junta Directiva del Deportivo. Entre otros acuerdos, se tomaron los siguientes:

Hacer constar en acta el sentimiento por la grave lesión que sufrió Botana en el partido del pasado domingo en Riazor.

Llevar a cabo la celebración de un partido a beneficio y como homenaje al citado jugador, que siempre ha sido ejemplar profesional y disciplinado jugador. Este partido se organizará en la presente temporada.

Felicitar a los jugadores blanquiazules que actuaron frente al Sevilla, por el entusiasta y magnífico comportamiento demostrado a lo largo de todo el partido.

La baja de Botana ha hecho ver a los dirigentes deportivistas la necesidad de contar con algún jugador más de utilidad para el cuadro titular.

Hace 100 años | Huevos a 2,50 pesetas la docena en la Plaza

Del reconocimiento a que fueron sometidos los huevos que constituían la importante partida de que hace días se incautó la guardia municipal cumpliendo órdenes de la Alcaldía, resultaron inservibles para el consumo público 107 docenas y media, autorizándose por aquella la venta del resto de la partida de referencia, en un puesto especial de la Plaza de Abastos, en el que se fijará el oportuno cartelón indicando que se trata de huevos en buen estado de conservación y al precio único de 2,50 pesetas la docena.

Solo podrá despacharse a cada comprador dos docenas y la venta que empezará hoy, 29 de noviembre de 1925, estará intervenida por un guardia municipal. Además, la Dirección general de Abastos aprobó la nueva tabla de precios para la venta del pan en esta capital, que se aplicará desde el primero de diciembre.