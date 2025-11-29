Mi cuenta

A Coruña

Fallece Francisco Fuentes, delegado de Aviaco en Galicia y Portugal

Su figura fue clave para el desarrollo del aeropuerto de Alvedro

Esther Durán
29/11/2025 19:05
Francisco Fuentes, delegado de Aviaco en Galicia y Portugal
Francisco Fuentes, delegado de Aviaco en Galicia y Portugal
Cedida
Francisco Fuentes, que fue delegado en Galicia y Portugal de Aviaco, falleció ayer en A Coruña. Durante más de tres décadas su labor al frente de la desaparecida línea aérea fue clave para el despegue y consolidación del aeropuerto de Alvedro

Aviaco fue la aerolínea de referencia durante años y Fuentes se caracterizó por su empeño en que se aplicasen mejoras tanto en la pista como en la terminal o en sus accesos. También estuvo en el origen de rutas de éxito como las que unieron el aeropuerto coruñés con París o Londres, y brindó desde su labor en la aerolínea todo el apoyo a las iniciativas de desarrollo turístico o de fomento de congresos en la ciudad. 

La compañía Aviaco fue ligada históricamente a Alvedro y esa relación jamás se hubiese entendido sin la labor que llevo a cabo Fuentes entre 1966 y 1999, cuando cerró la aerolinea que finalmente se integró en Iberia.

