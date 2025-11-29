El sorteo de Manolín acaba como un cuento de Navidad en Os Mallos

Javier Quintana y Manuel Cruz Quintana

Poco después de que Bebeto fuese la estrella de la Navidad en María Pita, Os Mallos encontró a la persona que protagonizaría la versión moderna de cualquier cuento de Dickens. En vez de Londres, el escenario de la feliz escena tuvo lugar en El de Manolín, el establecimiento de la calle San Vicente que este viernes sorteó la mejor cesta de Navidad de A Coruña.

Allí se reunieron más de un centenar de personas que habían pagado cinco euros para tener la oportunidad de llevarse a casa el suculento premio: 300 euros en efectivo, una televisión Full HD Led de cuarenta pulgadas, una caja de aceite de oliva, una noche de hotel con desayuno, 40 euros en la Lotería de El Niño, un jamón Torre de Núñez y una cesta con productos típicos de las fiestas. El contenido de la ‘supercesta’ era tan llamativo que, tras publicar la noticia, las rifas (había 399), se agotaron en cuestión de horas.

Eran exactamente las 22.53 horas cuando Manuel Cruz, el propietario del local, desveló al ganador. En realidad, fue la asistente virtual de Apple. “Oye, Siri, dime un número del 0 al 399”. El 70, dijo la máquina. “Soy yo”, reclamó con seriedad la persona detrás de una cámara que captaba el momento. Y era él. Javier Quintana, fotógrafo de El Ideal Gallego, tenía el número agraciado. Era él quien, tras ver el anuncio de la cesta, comentó hace semanas: “Tienes que hacer una noticia de esto”. Y era él quien este viernes acudió al local para grabar un vídeo del ganador para concluir la historia. El círculo, incrédulamente, lo cerraría él, pese a llevarle la contraria a su afirmación de cabecera: “En periodismo, el que informa no puede ser protagonista”.