El buque 'Elcano' recalará en junio de 2027 en A Coruña

Una exposición inmersiva, regatas, muestras itinerantes, un documental y una estatua de cuatro metros. Más de doscientos eventos para conmemorar el centenario del 'Juan Sebastián Elcano', el buque escuela más antiguo del mundo en servicio continuado, que culminarán con una vuelta al mundo similar a la que realizó hace cien años y que pasará también por A Coruña.

Esta "embajada flotante", como la denominan en la Armada, cumple cien años el 5 de marzo de 2027, y será durante ese año y el próximo cuando se conmemore un siglo durante el cual el buque ha acumulado alrededor de 15.795 días de navegación, lo que equivale a cuarenta y tres años consecutivos en la mar.

Una efeméride a la que se le pretende dar toda la importancia y difusión que el buque merece y en la que el principal objetivo es mostrarlo como el referente de la historia marítima de la Armada española.

El pistoletazo de salida se ha dado este viernes con un acto dirigido a empresas y entidades colaboradoras organizado por la Comisión Centenario Buque Escuela Juan Sebastián Elcano, de la que el rey Felipe VI ha aceptado la presidencia de honor.

Además de formar a los futuros oficiales, el buque ha actuado como embajador de España en los cinco continentes, ha destacado el presidente de la Comisión, el almirante Gonzalo Sanz Alisedo.

Más de 20.300 marinos han navegado en este barco de casi 95 metros de eslora y un velamen (capacidad de vela que puede desplegar) de más de 3.000 metros cuadrados.

Desde su botadura el 5 de marzo de 1927, este buque escuela ostenta el "raro privilegio" de haber tenido a bordo a Alfonso XIII, Juan Carlos I y Felipe VI, y más recientemente a la heredera al trono, la princesa Leonor.

En sus cien años de vida ha realizado un total de noventa y siete cruceros de instrucción y ha completado once vueltas al mundo visitando más de doscientos puertos y haciendo escala en setenta y cuatro países.

Las celebraciones del centenario prevén un crucero de instrucción, que saldrá de Cádiz en enero de 2027 y cruzará el Atlántico, denominado 'Hispanoamérica', que estará coordinado por la Marina de Guerra de Perú, país en el que recalará el 5 de marzo, en el puerto de El Callao (Lima).

A primeros de junio llegará a España, concretamente a A Coruña, donde está previsto celebrar una regata, y entre el 10 y el 16 de ese mes finalizará la singladura en Cádiz.

En esta ciudad se ha iniciado ya la creación de una escultura de cuatro metros de altura, una reproducción en bronce del mascarón de proa que se colocará cerca del muelle donde atraca el buque y que quedará como legado del centenario.

Está previsto que en septiembre de 2027 parta de Cádiz para dar la vuelta al mundo. El viaje inaugural será desde esta ciudad hasta Málaga como hizo hace cien años con el rey Alfonso XIII a bordo.

La idea es que regrese a la capital gaditana a principios de junio de 2028 para participar en el día de las Fuerzas Armadas, que se espera que se celebre en esa ciudad.

Una exposición acompañará al buque en sus distintas escalas que tiene como objetivo, a través de la presencia de Elcano, dar a conocer España, la Armada y todos los elementos que conforman el país: historia, economía, cultura o turismo.

Ya se ha iniciado el rodaje de un documental en el que se pretende contar la historia marítima de España a través del buque escuela, que se mantiene en plena forma, "no sin esfuerzo".

Asimismo, se está trabajando en una exposición inmersiva en la que los visitantes tendrán la oportunidad de experimentar cómo es navegar en Elcano, aunque sin notar el movimiento.

Esta muestra se va a instalar en el Museo Naval de Madrid, si bien se está valorando la posibilidad de hacerla itinerante, ha explicado el capitán de navío Diego Carriazo, secretario de la Comisión del Centenario.

También está ya en proceso la preparación de una exposición itinerante con el objetivo mínimo de llevarla a diecinueve ciudades de España. Se ubicará en espacios exteriores y se reproducirá la estructura del barco.