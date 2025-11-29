¿Cuánto cobran los alcaldes y concejales de A Coruña y su área?

Inés Rey, con el bastón de mando Archivo El Ideal Gallego

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado la información relativa a los sueldos de alcaldes y concejales para elaborar la estadística sobre Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), con datos de 2024. De ellos se desprende que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, es la que más cobra de la comarca herculina, aunque no es -con diferencia- la que más cuesta a sus vecinos, un lugar que ocupa el regidor de Vilasantar, Fernando Pérez Fernández.

Según los datos del Informe, los alcaldes de varias de las ciudades gallegas son los que mayor sueldo perciben, siendo el Vigo, Abel Caballero, con 78.206 euros en todo el 2024, el mejor retribuido. Le siguen de cerca la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, con 77.531,72 euros; y Lugo, Miguel Fernández, con 75.773,74 euros.

En el caso del área metropolitana coruñesa, tras Rey, el que más cobra es el regidor de Arteixo, Carlos Calvelo, con 65.048,48 euros al año, seguido del de Oleiros, Ángel García Seoane, con 63.239,96. Tras este top-3, aparecen otros tres regidores que sitúan su salario anual en torno a los 50.000 euros: María Barral (Betanzos), con 55.531,70 euros; Pablo González Cacheiro (Oza-Cesuras), con 53.837,42; y José Antonio Santiso (Abegondo), con 53.539,78 euros. Con sus salarios alrededor de los 40.000 se encuentran el de Curtis, Javier Caínzos (46.786,55); la de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez (45.899,98 euros); el de Paderne, Sergio Platas (43.265, 30); y el de Vilasantar, Fernando Javier Pérez Fernández (41.036,61).

En el tramo de los 30.000 euros están Carlos Vázquez, de Vilarmaior (39.656,26), Alberto Platas, de Aranga (39.600) y Benito Portela, de Sada (37.281,10).

Por debajo de estas cifras aparecen los alcaldes que no tienen dedicación, y por tanto cobra mucho menos que sus homólogos: José Ramón Rioboo, de Culleredo, con 16.800 anuales; Francisco Quintela, de Coirós, con 9.936 euros; y Manuel Vázquez Faraldo, de Miño, con 4.095,30 euros.

En el caso del Ayuntamiento de Carral, la cifra de 46.630,50 euros que aparece no se refiere al actual regidor, José Luis Fernández Mouriño, sino a su predecesor, Javier Gestal, desalojado en una moción de censura en septiembre de este año.

Y si esos son sus salarios anuales, muchos vecinos se preguntarán cuánto le cuesta a su bolsillo pagar al alcalde que se ocupa de regir el municipio. En este sentido, el más 'caro' es Fernando Pérez, de Vilasantar, que sale a 33,39 euros por vecino. A seguir se sitúan Carlos Vázquez, de Vilarmaior, con 31,67 euros; Alberto Platas, de Aranga (22,01); Sergio Platas, de Paderne (18,13); Javier Caínzos, de Curtis (11,19); Pablo González Cacheiro, de Oza-Cesuras (10,45); José Antonio Santiso, de Abegondo (9,60); Alejandra Pérez Máquez, de Bergondo (6,57); Francisco Quintela, de Coirós (5,15); María Barral, de Betanzos (4,19); Benito Portela, de Sada (2,18); Carlos Calvelo, de Arteixo (1,91); Ángel García Seoane, de Oleiros (1,65); Manuel Vázquez Faraldo, de Miño (0,59); José Ramón Rioboo, de Culleredo (0,54); y, curiosamente, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que le cuesta a cada residente en la ciudad 0,31 euros al año.

salarios de los alcaldes del área coruñesa Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), con datos de 2024 MUNICIPIO ALCALDE/ALCALDESA SALARIO ANUAL SALARIO POR HABITANTE A Coruña Inés Rey 77.531,72 euros 0,31 € Arteixo Carlos Calvelo 65.048,48 euros 1,91 € Oleiros Ángel García Seoane 63.239,96 euros 1,65 € Betanzos María Barral 55.531,70 euros 4,19 € Oza-Cesuras Pablo González Cacheiro 53.837,42 euros 10,45 € Abegondo José Antonio Santiso 53.539,78 euros 9,60 € Curtis Javier Caínzos 46.786,55 euros 11,19 € Carral José Antonio Fernández Mouriño* Los datos se refieren a su antecesor, Javier Gestal 46.630,50 euros 6,88 € Bergondo Alejandra Pérez Máquez 45.899,98 euros 6,57 € Paderne Sergio Platas 43.265,30 euros 18,13 € Vilasantar Fernando Javier Pérez Fernández 41.036,61 euros 33,39 € Vilarmaior Carlos Vázquez 39.656,26 euros 31,67 € Aranga Alberto Platas 39.600,00 euros 22,01 € Sada Benito Portela 37.281,10 euros 2,18 € Culleredo José Ramón Rioboo 16.800,00 euros 0,54 € Coirós Francisco Quintela 9.936,00 euros 5,15 € Miño Manuel Vázquez Faraldo 4.095,30 euros 0,59 €

En lo que se refiere a los concejales, el lugar que más gasto hace en ediles es, por lógica numérica, A Coruña, que suma unos sueldos de 1.258.248 euros entre sus 26 representantes. El que menos, Vilasantar, donde no hay dedicaciones y el presupuesto para ediles es de cero euros, según los datos de 2024 del Ministerio.

Después de A Coruña, los mayores montantes en salarios de los concejales están en Arteixo (613.967,26), Culleredo (512.690,34), Oleiros (454.390,50), Sada (221.118,25), Betanzos (201.265,17), Bergondo (200.921,60), Carral (117.402,30), Miño (117.251.92), Curtis (80.072,41), Oza-Cesuras (78.197,08), Abegondo (62.691,94), Aranga (41.662,06), Paderene (17.500), Coirós (15.420) y Vilarmaior (2.900). Estos tres últimos cuentan, junto con Vilasantar, los menores desembolsos salariales debido a que la mayoría de sus ediles o no tienen dedicación o, a lo sumo, esta es parcial.

¿Y a cuánto sale pagar a los concejales por habitante? En esa clasificación, el municipio más 'caro' es el de Bergondo, con 28,76 euros de media por habitante. Le siguen Aranga, con 23,16; Curtis, con 19,15; Arteixo, con 18,04; Carral, con 17,33; Miño, con 16,88; Culleredo, con 16,48; Oza-Cesuras y Betanzos con 15,18; Sada, con 12,90; Oleiros, con 11,85; y Abegondo con 11,24. Por debajo de los 10 euros de salario de concejal por cabeza aparecen Coirós, con 7,99; Paderne, con 7,33; Vilarmaior, con 2,32 y la ciudad de A Coruña, en la que pagar a sus 26 concejales sus salarios de 1,2 millones de euros cuesta 5,05 euros por vecino.