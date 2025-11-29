Mi cuenta

A Coruña

Arrasa en 'La ruleta de la suerte' resolviendo paneles en koruño

Daniel Picón Pérez 'El Wy' pidió 'N' de neno, 'G' de Gadis y 'O' de Oza Beach, entre otros muchos homenajes a su ciudad 

Guillermo Parga
Guillermo Parga
29/11/2025 19:27
Daniel Sánchez Picón, el Koruño de la Ruleta de la Suerte
Daniel Picón Pérez, el Koruño de la Ruleta de la Suerte
En plena crisis del neno y el chorbo, un coruñés ha conquistado la televisión nacional tirando de recursos del barrio de toda la vida. Solo con eso, Daniel Picón Pérez, el mítico 'El Wy', se ha llevado un buen pellizco (4.400 euros en metálico y 1.400 en premios) de 'La ruleta de la suerte', además de uno de las actuaciones para el recuerdo del longevo programa de Antena 3.

Koruño en la Ruleta de la Suerte

No hace falta explicar las reglas del juego para entender que El Wy pidió, entre otras muchas cosas', la 'N' de neno, la 'G' de Gadis o la 'O' de Oza Beach, además de la 'E' de Elviña. El choque cultural fue evidente en varias ocasiones en las que Jorge Fernández pidió que repitiera, pero El Wuy lo tenía claro. “No voy a pedir la N de Navarra o la S de Sevilla”, comenta a El Ideal Gallego, además de resumir así su participación en el programa: “Fui allí y arrasé”.

Koruño en la Ruleta de la Suerte

Literalmente, y eso que era la primera vez que este coruñés de Elviña, de 53 años, pisaba un plató de televisión. Sin embargo, eso de ser uno de los míticos 'de la city', como él dice, da muchas tablas.

