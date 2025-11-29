Arrasa en 'La ruleta de la suerte' resolviendo paneles en koruño

Daniel Picón Pérez, el Koruño de la Ruleta de la Suerte

En plena crisis del neno y el chorbo, un coruñés ha conquistado la televisión nacional tirando de recursos del barrio de toda la vida. Solo con eso, Daniel Picón Pérez, el mítico 'El Wy', se ha llevado un buen pellizco (4.400 euros en metálico y 1.400 en premios) de 'La ruleta de la suerte', además de uno de las actuaciones para el recuerdo del longevo programa de Antena 3.

No hace falta explicar las reglas del juego para entender que El Wy pidió, entre otras muchas cosas', la 'N' de neno, la 'G' de Gadis o la 'O' de Oza Beach, además de la 'E' de Elviña. El choque cultural fue evidente en varias ocasiones en las que Jorge Fernández pidió que repitiera, pero El Wuy lo tenía claro. “No voy a pedir la N de Navarra o la S de Sevilla”, comenta a El Ideal Gallego, además de resumir así su participación en el programa: “Fui allí y arrasé”.

Literalmente, y eso que era la primera vez que este coruñés de Elviña, de 53 años, pisaba un plató de televisión. Sin embargo, eso de ser uno de los míticos 'de la city', como él dice, da muchas tablas.