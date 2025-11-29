A Coruña se pone guapa hasta para luchar contra la ELA

María López, en un momento del desfile Javier Alborés

Si algo hace distinta a A Coruña es su forma de vivir, y también de encarar cuestiones tan serias como la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Así, en la ciudad que mejor viste de España, según muchos especialistas, cuajó y se convirtió en todo un éxito el desfile benéfico para recaudar fondos en favor de Agaela (Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica). Organizado por Certamen Mrs+30, y amadrinado por María López, la coronada abuela más guapa de España, resultó todo un éxito de asistencia y recaudación, además de organización.

El lugar elegido fue el Circo de Artesanos, donde durante más de dos horas expusieron sus propuestas Nicandra, Fran Elegance, Houria-Caftán de Lujos, Tere Doré o Inma Rodríguez. El momento más esperado fue casi en el epílogo, cuando dos de los veteranos más guapos de España, María López y The Spanish King, sacaron a pasear ese gen, estilo y clase coruñesa para dejar boquiabiertos a los presentes. Entre los dos suman más de un siglo y medio de experiencia.