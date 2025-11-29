Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña homenaxea a Castelao

O Concello está a preparar unha ruta urbana sobre o intelectual galeguista na Coruña

Redacción
29/11/2025 16:08
Homenaje a Castelao en A Coruña
Un momento da homenaxe a Castelao nos xardíns de Méndez Núñez
Patricia G. Fraga
O concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, participou este sábado pola mañá na homenaxe a Castelao organizada polo Circo de Artesáns, cunha ofrenda floral que tivo lugar nos xardíns de Méndez Núñez, ao pé do monumento que lembra a figura do intelectual rianxeiro. 

No acto, que formou parte da programación de actividades culturais que se están a desenvolver na cidade polo Ano Castelao —ao abeiro do 75.º aniversario do seu pasamento—, tomaron parte representantes das asociacións culturais da Coruña, integrantes do Circo de Artesáns, co seu presidente Roberto Parga á cabeza, e tamén veciñas e veciños, sinalaron dende o Goberno local. 

Na súa intervención, Castro puxo en valor o legado de Castelao, “figura esencial da nosa historia, conciencia ética da Galicia moderna e símbolo do noso compromiso colectivo coa democracia e a cultura”. 

Dúas personas miran o cubo que mostra as colaboracións en prensa de Castelao

As colaboracións de Castelao en El Ideal Gallego, a pé de rúa

Tamén na homenaxe desta mañá, o concelleiro informou de que o Concello ampliará a estadía da exposición urbana sobre Castelao que está habilitada na praza de Lugo desde mediados de mes. 

Galería

Exposición sobre la huella de Castelao en A Coruña

Cubos expositivos sobre la figura de CastelaoVer más imágenes

A mostra, organizada pola Fundación Castelao co apoio do Concello, componse dunha serie de cubos expositivos que, a través de imaxes e textos breves, recollen os principais momentos da relación de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao coa cidade, desde as súas primeiras visitas como estudante e tuno, ata a súa intensa actividade política, artística e intelectual na capital herculina entre 1906 e 1936. 

A exposición foi vandalizada días atrás, un suceso que Castro describiu como “inaceptable” e que “procurou borrar cultura, ferir memoria e intimidar liberdade”. Neste sentido, a previsión do Concello é que a mostra estea instalada na praza de Lugo ata finais do Nadal e que se estenda no tempo máis alá da previsión inicial.

