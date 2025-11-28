Xoel López | "A ver si es verdad que del lodo crecen las flores más altas y el Dépor vuelve otra vez a donde pertenece"

Xoel López, en la inauguración de la exposición por el aniversario de 'Atlántico' en 2022 Quintana

A lo largo de nuestra vida, todos tenemos objetivos que cumplir, espinitas que quitarnos. Xoel López puede presumir de haberse quitado unas cuantas a lo largo de su carrera. Y el día 4 se podrá quitar otra: cerrar una gira, una etapa, la de ‘Caldo espírito’, en casa, en el Palacio de la Ópera (20.30 horas), ante los suyos, en el marco del ciclo A Coruña LiveXperience by Caixabank.

¿Es más fácil jugar de local o es una responsabilidad mayor?

Bufff, he de decir que he pasado por muchas fases en ese sentido, porque ya son muchos años de carrera y he tenido épocas en las que a lo mejor me costaba más. Ahora diría que menos, porque uno se acostumbra a todo. Al principio, la sensación de tocar para tu familia, para tus amigos de toda la vida, tiene una parte más compleja, son oídos, ojos que te miran, que tú los sientes como si te jugaras más ahí. Uno como que se ve más a través de los ojos más cercanos, entonces a lo mejor te pones un poco más exigente, te pones un poco más nervioso. Pero, a día de hoy, para mí es una celebración en casa. No es casualidad que el último concierto de la gira sea en Coruña. Creo que, con el paso de los años, mi relación con mi ciudad es ideal, idílica, un lugar donde me planteo cerrar una gira, donde hacer un concierto especial como fue el del aniversario de ‘Atlántico’, que solo se hizo uno y fue en Coruña. Tampoco descubro nada diciendo el cariño que le tengo a mi ciudad, como pueda tener mucha gente por la suya, pero yo se lo tengo a Coruña y por eso acabamos ahí.

¿Y qué podremos esperar de este cierre de gira?

Es el final de una etapa. Un concierto que siento que le debía a la ciudad, porque era la primera gira de salas en muchos años y no había pasado por Coruña. Quería dejarlo como colofón, para terminar con los míos y dar una despedida a esta gira tan intensa y a este disco que ya termina. Es, realmente, el último suspiro.

Aquí ha podido hacer esa celebración de ‘Atlántico’, ha tocado en Riazor, en la playa, en el Coliseum... ¿guarda alguno de esos recuerdos como favorito?

Creo que me he ido quitando todas las espinitas. Crecí tocando en locales de la ciudad, pequeñitos, incluso algunos medio inventados, en el sentido de que recuerdo conciertos incluso en colegios (ríe), que dejaban tocar en las fiestas de fin de curso. Luego, los pubs, sitios donde a lo mejor tenías que llevar tu propio equipo. Poco a poco, fuimos creciendo y tocando en lugares más emblemáticos. Recuerdo uno en Azcárraga, tengo buen recuerdo de María Pita, en ese puerto que reabrió recientemente al público... Pero creo que la playa de Riazor es MI concierto de Coruña. El primero de Deluxe, creo que fue en el año 2001, en la playa de Riazor, marca un antes y un después para mí, porque es la diferencia de haber estado desde niño de público a ocupar el puesto del artista. Es un punto de inflexión que cambia mi vida para siempre.

¿Queda alguna espinita?

Diría que no... Bueno, sí, una espinita que tengo es hacer es el himno del Dépor, en algún momento, es una espinita que podría tener (sonríe).

Tenía apuntado preguntarle al respecto...

(Ríe), vaya, tocaste justo ahí.

Es que la última vez que lo entrevistamos acerca del disco, nos dijo que le gustaría hacer su ‘You’ll never walk alone’ para el Dépor. ¿Ha avanzado o tiene que surgir sobre la marcha?

Es verdad que he escrito varias veces cosas en mi vida. Incluso me han llegado a decir que ‘Lodo’ podría ser una especie de himno ya hecho para el Dépor. No lo sé, es algo que habría que plantearse, si surgiera, de una forma ya más seria y ver cuál sería la mejor opción. Pero, desde luego, es un anhelo que tengo y algo que ha rondado mi cabeza, de lo que he escrito incluso versos, porque bueno, al final yo veo al Dépor todas las semanas y es parte de mi vida. Sería bastante natural para mí formar parte de la banda sonora de mi equipo.

Si lo apura un poco, podría llegar para el ascenso...

(Ríe), pues mira, si hay un año, de los últimos, que yo tengo la esperanza real de ascender, es este, la verdad. Lo veo todas las semanas, creo que no me he perdido un partido... bueno, cuando toco a la misma hora creo que es la única vez que no lo veo. Y aún así, intento no mirar wasaps y verlo después sin que nadie me diga el resultado (ríe). Es verdad que parece que es el año, ¿no? En fin, a ver si es verdad que del lodo crecen las flores más altas y vamos otra vez a donde supuestamente pertenecemos, ¿no? Yo quiero pensar que sí.

Volviendo a la gira, decía que este es su año de regreso a las salas. Ahora que se acerca el final, ¿cómo ha ido esta vuelta?

Tengo que reconocer que estoy cansado, por un lado, porque ha sido un año muy duro, han sido 45 conciertos, y más eventos y cosas. 45 bolos con la banda y girando por España. Quieras o no, también tiene un desgaste. Es verdad que ya está, nos queda Valladolid y el último en Coruña, que ya lo veo como... no sé como decirte, ya no pienso en todo el esfuerzo del año, ya es una especie de “bueno, ya está, vamos a terminar a lo grande y disfrutando”. Lo entiendo como una recta final bonita, pero es verdad que fue un año durillo, también hay que decirlo, pero ese esfuerzo se ve recompensado y creo que llegamos para terminar la gira con ese músculo. Por otro lado, será una despedida, porque lo que venga será otra cosa, cambiará la formación, en parte, cambiará el repertorio, obviamente, porque viene nuevo disco. Hasta abril no tocaré. En ese sentido, invito a la gente a que disfrute esto como una despedida, como algo que volverá, pero de otras formas, con otras caras.

Cuando sacó ‘Caldo espírito’, decía que era un poco más complejo, con más capas, más “chicha”. ¿Cómo lo ha recibido el público?

Sí, lo que pasa es curioso, porque siento que la gente no sé si cada vez tiene más cultura musical o tiene más acceso, no sé que es. También es verdad que tengo un público que a lo mejor me sigue desde hace años. Pero tengo la sensación de que aguanta muy bien cualquier cambio, cualquier riesgo, cualquier paso hacia adelante. Me dan la libertad de seguir haciendo lo mío. Siento este disco como esas cosas que gustaron especialmente. Combina que es asequible para el oído, pero permite terceras, cuartas, décimas escuchas. Diría que es el disco y la respuesta ideal para lo que es mi carrera y para lo que yo pueda buscar o necesitar para seguir en la misma línea. Sólo me dio alegrías.

En esa misma entrevista, nos hablaba de que estaba descubriendo a un tal Carlos Ares, que resulta que acaban de nombrar artista del año en Galicia.

Me gusta estar al día de artistas emergentes, de la gente que está haciendo cosas y más si es en mi ciudad. Escuché una canción en una tienda de vinilos, Marilians, en Madrid. Me dijeron que era Carlos Ares y no sabía que era de Coruña. Me encantó. Solo puedo decir que algo me gusta, si luego funciona o no, esa bola de cristal no la tengo (ríe), pero es verdad que coincidió.

No sé si preguntarle que está escuchando ahora...

(Ríe). Pues me pillas despistado, como estuve grabando disco... De hecho, la gente me pregunta si escuché el de Rosalía. Me pilló terminando el mío, no estaba para entrar en el universo de otro artista. Así que nada, esta vez me voy a callar (ríe).

En una ocasión, le preguntaron por colaboraciones soñadas y mencionaba a Paul Simon y Juan Luis Guerra...

Buenas referencias (sonríe).

Querría barrer para casa, ¿con quien trabajaría de aquí?

Es verdad que con Carlos Ares no he hecho nada, así que podría ser bonito hacer algo con él.