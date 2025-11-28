Mi cuenta

A Coruña

Una nueva cafetería en A Coruña aprovechará la hora punta de la 'economía ferroviaria'

Sigue la dinámica de aperturas y cierres en la zona de la estación

Guillermo Parga
Guillermo Parga
28/11/2025 12:21
El local se sitúa en el núemro 5 de la avenida del Ferrocarril
El local se sitúa en el núemro 5 de la avenida del Ferrocarril
Javier Alborés
Decía el humorista Róber Bodegas, en uno de sus primeros monólogos, que un conocido pueblo de la comarca de Bergantiños recibió primero una gran superficie comercial y que, posteriormente, llegaron los habitantes. Hipérboles aparte, la influencia de la estación de tren, la intermodal y sus pasos intermedios ha moldeado notablemente la actividad comercial del entorno, incluidos los nombres de los locales que viven bajo su influencia. El último en sumarse a la 'alineación' de establecimientos de hostelería no deja lugar a dudas. Próximamente abrirá sus puertas Hora Punta, una cafetería que se define como “bakery, coffee and more”.

El Cacique, en la avenida del Ferrocarril

Las obras de la intermodal de A Coruña se llevan por delante la sede de la única peña barcelonista de la ciudad

El negocio en cuestión se asentará en el número 5 de la avenida del Ferrocarril, donde hasta hace unos meses se encontraba el Wagon. La alternativa la toma un negocio cuya idea es dar servicio a los viajeros con diferentes tipos de café de especialidad, mucho take away, y una cuidada pastelería. De hecho, cerrará sus puertas al mismo tiempo que se apaga el tránsito de viajeros, al filo de las 23.00 horas. No existe una fecha estimada de apertura, pero la reforma lleva varios meses en marcha.

La intermodal de A Coruña ya tiene su primer bar

Ya sea para aperturas o cambios de actividad, lo cierto es que la próxima realidad del transporte público en la ciudad abre otro modelo de negocio para muchos nuevos inversores. Un clásico de las últimas décadas, el Cacique, sigue a la espera de abrir otro ciclo acorde a los nuevos tiempos.

