Una nueva cafetería en A Coruña aprovechará la hora punta de la 'economía ferroviaria'

El local se sitúa en el núemro 5 de la avenida del Ferrocarril Javier Alborés

Decía el humorista Róber Bodegas, en uno de sus primeros monólogos, que un conocido pueblo de la comarca de Bergantiños recibió primero una gran superficie comercial y que, posteriormente, llegaron los habitantes. Hipérboles aparte, la influencia de la estación de tren, la intermodal y sus pasos intermedios ha moldeado notablemente la actividad comercial del entorno, incluidos los nombres de los locales que viven bajo su influencia. El último en sumarse a la 'alineación' de establecimientos de hostelería no deja lugar a dudas. Próximamente abrirá sus puertas Hora Punta, una cafetería que se define como “bakery, coffee and more”.

El negocio en cuestión se asentará en el número 5 de la avenida del Ferrocarril, donde hasta hace unos meses se encontraba el Wagon. La alternativa la toma un negocio cuya idea es dar servicio a los viajeros con diferentes tipos de café de especialidad, mucho take away, y una cuidada pastelería. De hecho, cerrará sus puertas al mismo tiempo que se apaga el tránsito de viajeros, al filo de las 23.00 horas. No existe una fecha estimada de apertura, pero la reforma lleva varios meses en marcha.

Ya sea para aperturas o cambios de actividad, lo cierto es que la próxima realidad del transporte público en la ciudad abre otro modelo de negocio para muchos nuevos inversores. Un clásico de las últimas décadas, el Cacique, sigue a la espera de abrir otro ciclo acorde a los nuevos tiempos.