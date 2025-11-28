Un baño de nostalgia enciende la Navidad de A Coruña más deportivista

Bebeto, en el balcón del Ayuntamiento Patricia G. Fraga

Ya es Navidad en A Coruña. Y, por primera vez, los casi tres millones de luces se encendieron fusionadas con una mezcla de nostalgia deportivista. Niños y padres mostraban este viernes la misma ilusión en el acto especial celebrado en María Pita. Los más pequeños aplaudían al ver su ciudad alumbrada para dar comienzo a lo que una madre tildó de “la época más bonita del año”.

Los mayores, por su parte, sonreían al revivir la presencia de una figura con la que habían crecido: Bebeto. El exdeportivista salió al balcón de María Pita, en una tarde fría pero que contuvo la lluvia hasta que las luces se prendieron, para pulsar el botón que encendió la magia. La misma que hace treinta años él mismo aportó a toda una afición. Bufandas y gorros del SuperDépor dieron la bienvenida a Bebeto. Lo cierto es que su aparición en la plaza, pasadas las 19.00 horas, generó un grito colectivo: cuando su coche accedió a María Pita, todo el alumbrado público se apagó. Sería él quien, pocos minutos después, pulsaría el botón que volvería a darle vida.

La plaza, en la que miles de personas(fuentes municipales confirman que fueron casi 10.000) se dieron cita, estaba coronada en el centro por el mercadillo navideño de estilo centroeuropeo que este sábado cogerá fuerza con la apertura de la totalidad de sus casetas. En primera fila, jóvenes que querían unirse "a la fiesta". Pero también apasionados del fútbol, con el Dépor como estandarte. "Estamos aquí por ver el alumbrado, pero más por Bebeto. Soy socia del Dépor desde hace cincuenta años y ayer estuvimos viendo ya a Capdevilla", comentó Carmen, acompañada de sus amigas Esther y Mari Carmen.

El acto del alumbrado, presentado por la periodista deportiva Leticia Chas, tuvo a Mariah Carey como hilo musical. Pronto llamó a la alcaldesa, Inés Rey, quien salió al balcón del Ayuntamiento acompañada de los seis niños (ganador y finalistas) del concurso de postales navideñas que se llevó a cabo en los centros escolares. Ellos serían los encargados de accionar el botón junto al 'mago' del balón. "Los protagonistas son ellos", señaló la regidora.

Entre aplausos, llegó el momento: Bebeto apareció. En el mismo lugar en el que los jugadores de su equipo celebraron la Copa del Rey del 95, reconoció que "el Deportivo siempre ha estado en mi corazón". Más de uno respondió, desde el público: "Y tú en el nuestro". El exdeportivista llegó con regalos, al lanzar un balón a los asistentes, y deseos, al afirmar que "ahora vamos a subir a Primera Divisón, por eso tenemos que llenar el estadio y animar". Entonces comenzó una cuenta atrás y se hizo la luz. Ya es Navidad en A Coruña, y su maestro de ceremonias hizo de este día toda una celebración.

Una hora de selfies

Tras el acto oficial, Bebeto bajó a darse un baño de masas. Cientos de personas de todas las edades, incluidos todos aquellos que escucharon historias de su paso por el Dépor en boca de sus abuelos, esperaron durante más de una hora en la que, pese a ya estar presente la lluvia, el exdeportivista se sacó cientos de fotografías con todos ellos.

Pasadas las 20.00 horas, llegó el momento de despedirse. Bebeto ya había cumplido su función, y es que esta Navidad en A Coruña estará marcada por los Reyes, Papá Noel, y el exdeportivista. Comenzó entonces el momento de pasear por las calles ya alumbradas. Los techos de luz de la calle Real, la esfera de La Marina, el árbol del Obelisco trasladado a O Parrote... los clásicos coruñeses volvieron a llenar la postal de la ciudad. En total, 2,8 millones de luces led repartidas por los diez distritos, tras haber tenido en cuenta todas las propuestas de las entidades vecinales.

Mercado

El mercadillo navideño estará abierto hasta el 5 de enero. Su horario será de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 22.00, con ampliación hasta las 23.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos. Este viernes, a partir de las 18.30 horas, algunos puestos de hostelería ya estaban abiertos; otros, ultimando el montaje; y el resto, se instalará este fin de semana, con el objetivo de estar a pleno rendimiento a partir de la próxima semana.

Este mercadillo cuenta con alrededor de cuarenta puestos, diez de ellos, de hostelería, y el resto, comerciales. El mercado tiene una plaza central en la que están ubicadas las casetas con productos habituales de esta época del año, como vino caliente, chocolate, crepes, churros, gofres y comida de diferentes partes del mundo. Por otra parte, hay una gran variedad de puestos comerciales, con alimentación, menaje, joyas, productos de artesanía, complementos, ropa o decoración de Navidad.

Además, el Ayuntamiento puso a disposición de entidades sociales, del tercer sector y del ámbito de la diversidad funcional, más de 3.000 bolas de Navidad solidarias que se venden en una de las casetas. Estas cuestan diez euros y están decoradas con motivos de A Coruña.