Satisfacción de Ayuntamiento, Xunta y Estado sobre el número de empresas que quieren definir la fachada marítima de A Coruña

Las administraciones públicas que participan en el proceso de Coruña Marítima se han pronunciado en relación al número de empresas (un total de 78) que han decidido presentarse al concurso público en el que se decide el futuro de la fachada marítima de la ciudad.

La alcaldesa, Inés Rey, aseguró que "la alta concurrencia" pone de relieve que "A Coruña es una ciudad con un tremendo potencial de desarrollo" y así lo ven los "principales equipos nacionales e internacionales" que quieren trabajar aquí. "Estamos dando los pasos de manera coordinada y en la dirección correcta, que no es otra que la de contar con el mejor talento para diseñar la ciudad del futuro”, indicó.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, aseguró que "la elevada concurrencia y la calidad de los profesionales implicados" ponen de manifiesto "el interés" que genera esta gran oportunidad para redefinir "la relación entre la ciudad y su frente portuario".

La Xunta también se ha pronunciado. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, destaca "la magnífica respuesta de empresas y profesionales". "El Gobierno gallego está totalmente comprometido con este proyecto que situará a Galicia a la vanguardia del urbanismo del siglo XXI", afirmó.

Asimismo, el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, subrayó que "el elevado número de propuestas presentadas" ratifica que "el buen camino de un proyecto" que cuenta con el compromiso conjunto de las administraciones públicas y que se ha desarrollado con "plena transparencia y con la participación de los ciudadanos".