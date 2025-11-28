Mi cuenta

A Coruña

Los vecinos del edificio incendiado en la Sagrada Familia recogen cosas de sus viviendas

Hay dos personas detenidas, acusadas de homicidio imprudente

Redacción
28/11/2025 10:31
Vecinos a la puerta del edificio incendiado en la calle de San Isidoro
Vecinos a la puerta del edificio incendiado en la calle de San Isidoro
Los vecinos del número 58 de la calle de San Isidoro, en A Coruña, esperaron desde este viernes por la mañana el momento en que los Bomberos les permitiesen entrar en sus casas para llevarse algunas de sus pertenencias que tuvieron que abandonar tras el incendio que se produjo este jueves por la tarde y que le costó la vida a un hombre de 62 años y que dejó a otra persona en estado muy grave. Finalmente, en torno a las once menos cuarto de la mañana, los residentes pudieron acceder al inmueble.

La mayor parte de los daños se acumulaban en el portal, totalmente tiznado por el humo. Igualmente, la paredes de los primeros pisos estaban tiznadas, y el suelo cubierto de hollín. Pero el mayor daño se encuentra en el cuadro de contadores que fue el foco del icendio, y que está totalmente destrozado, con los cables derretidos.  

En cambio, las viviendas se encuentran en relativamente buen estado. Sin embargo, al no tener suministro eléctrico, instalarse allí puede resultar problemático. La mayoría se limita a llevarse sus pertenencias. 

Uno de los vecinos, Franklin, de origen brasileño, explicó que decidió dormir en un hostal. Además, narró que su compañero de piso fue quien le advirtió de lo que estaba ocurriendo porque se encontraba fuera, trabajando. 

El compañero de piso pudo escapar cuando el cuadro de contadores estaba echando chispas y ya había bastante humo. La víctima, del quinto piso, falleció en las escaleras del primer piso, asfixiado por el humo. Los Bomberos lo encontraron ya en parada cardiorrespiratoria. 

Vecinos a las puertas del edificio incendiado en la calle San Isidoro
Vecinos a las puertas del edificio incendiado en la calle San Isidoro

La Policía Nacional detuvo a dos sospechosos acusados de homicidio imprudente por haber manipulado el cuadro del contador: un vecino del tercero y el electricista al que había llamado porque no tenía luz. La policía está investigando este hecho después de que los vecinos asegurasen que el electricista no estaba dado de alta.

Ahora bien, los vecinos señalan que ya desde las 15.00 horas se olía a algo quemado en el portal del edificio, mientras que el fuego se declaró horas después, a las 17,47 horas. 

