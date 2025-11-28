Mi cuenta

A Coruña

Libertad para dos detenidos que están siendo investigados por el incendio mortal de la Sagrada Familia, en A Coruña

La Policía Nacional, que detuvo a dos personas que ahora han sido puestas en libertad, se encarga de la investigación del suceso

Efe
28/11/2025 21:07
incendio Sagrada Familia
incendio Sagrada Familia
German Barreiros
La magistrada del Juzgado de Instrucción 6, en funciones de guardia, ha decretado la puesta en libertad de los dos detenidos por el incendio en el que murió una persona en A Coruña, aunque ambos están investigados por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones.

El TSXG ha informado este viernes de que el juzgado, que ha decretado la puesta en libertad de los dos detenidos, está a la espera de recibir los informes sobre las causas del incendio.

Incendio calle San Isidoro

Dos detenidos como presuntos autores del incendio mortal de la Sagrada Familia, en A Coruña

El fuego se produjo en la tarde del jueves en un edificio de la calle San Isidoro, en el barrio coruñés de Sagrada Familia.

Tras sofocar las llamas y durante los trabajos de ventilación, los Bomberos localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso.

El personal del 061 asistió a las víctimas en el lugar, pero solo una pudo ser evacuada en estado crítico al Hospital Universitario de A Coruña. La otra persona falleció como consecuencia del suceso.

Los bomberos intervienen en un incendio en la calle San Isidoro

Muere una persona y otra resulta herida de gravedad en un incendio en A Coruña

Vecinos de este inmueble tuvieron que ser desalojados.

Según los Bomberos, el fuego se inició en el cuadro eléctrico situado en el portal, al lado de los ascensores y las escaleras.

La Policía Nacional, que detuvo a dos personas que ahora han sido puestas en libertad, se encarga de la investigación del suceso.

