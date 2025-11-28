Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Las quejas de los vecinos de Os Mallos: problemas de seguridad, drogas y falta de aparcamiento

Redacción
28/11/2025 13:14
Miguel Lorenzo, portavoz del PP de A Coruña, charla con vecinos de Os Mallos
Miguel Lorenzo, portavoz del PP de A Coruña, charla con vecinos de Os Mallos
El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, se reunió con vecinos de Os Mallos, que le mostraron su gran preocupación por la "falta de soluciones del Gobierno municipal a problemas como la inseguridad, la falta de aparcamiento y el nulo mantenimiento, a pesar de las mociones aprobadas en el Pleno por unanimidad".

Sobre inseguridad, explican los populares, los vecinos trasladaron su inquietud por los problemas relacionados con el edificio de la Ronda Outeiro 137 y los derivados del tráfico de drogas en las calles Ramón Cabanillas y Vizcaya. “El Gobierno municipal conoce desde hace mucho tiempo estos problemas, los vecinos los han denunciado, han hecho protestas públicas y nosotros lo hemos trasladado a los plenos. Aún así, no han hecho nada para solucionarlo”, señala Miguel Lorenzo.

Numero 137 de la ronda de Outeiro por dentro

Así es por dentro el problemático número 137 de la ronda de Outeiro

Respecto a la falta de aparcamiento, la eliminación de plazas sin alternativa en la avenida de A Sardiñeira, en la calle Ramón Cabanillas o en la plaza Padre Rubinos, ocasiona que los vecinos tengan que perder mucho tiempo para encontrar un lugar donde aparcar ya que es un barrio donde la mayoría de los edificios no tienen garaje, “un problema que afecta a toda la ciudad por la política de la alcaldesa de que quien quiera una vaca, que busque un establo”.

Además, los vecinos destacaron la falta de mantenimientos de todo tipo en el barrio tanto en aceras como en iluminación, limpieza o zonas ajardinadas.

Los vecinos de Os Mallos llevan seis años esperando soluciones que el gobierno no ha impulsado, aseguran desde el PP coruñés. “Porque los problemas de este barrio no se soluciona con actuaciones puntuales de maquillaje, sino que merecen un plan municipal que abarque todas las áreas”, señaló Miguel Lorenzo.

