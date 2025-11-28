Lage Tuñas, sobre el "no" a la descentralización de Medicina: "La resistencia medieval y localista rechaza que Galicia avance"

José Manuel Lage Tuñas motiva a la UDC a volver a proponer el grado Pedro Puig

"Creo que no se puede esperar más y como ciudad debemos apostar, como defendió siempre la alcaldesa Inés Rey, por la implantación de los estudios de Medicina en A Coruña en nuestra universidad pública", explicó este viernes por la mañana el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas, a preguntas de este diario tras conocer que la Universidad de Santiago de Compostela haya decidido retrasar de forma indefinida el nuevo pacto para la descentralización de Medicina.

En este sentido, Lage Tuñas entiende que "la UDC ha actuado de buena fe abriéndose a un acuerdo transitorio de descentralización, pero la realidad es que la resistencia medieval y localista rechaza que Galicia avance. A Coruña es el motor económico, social y cultural de Galicia y tiene condiciones para tener una Facultad de Medicina", sentenció el portavoz municipal.

Así, el nuevo acuerdo -que fue aprobado por unanimidad en el Consello de Goberno de la UDC la pasada semana- está más tocado que nunca tras no haber llegado a un acuerdo entre rector (Antonio López) y profesorado y alumnado de la facultad para aprobar un texto que, según su homólogo en A Coruña, Ricardo Cao, era "moi diferente en fondo e forma ao do 2015" y que venía a resolver la demanda de Galicia.