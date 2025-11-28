La USC retrasa de forma indefinida la descentralización de Medicina

Los rectores de las tres universidades públicas gallegas, tras una reunión del Consello de Docencia Clínica Xoán Rey (EFE)

Lo que era un secreto a voces se ha convertido en una realidad. La Universidad de Santiago de Compostela, que reunió desde las 10.00 horas de este viernes a su Consello de Goberno en una sesión extraordinaria, ha decidido retrasar de forma indefinida la firma del nuevo pacto para la descentralización del grado de Medicina a partir del próximo curso 2026-27.

Así lo ha decidido el rector de la USC, Antonio López, tras ver como la mayoría de los miembros presentes en la reunión no apoyaban una iniciativa que este mismo lunes era rechazada por alumnado y profesorado de la única facultad de Medicina en Galicia, ubicada en la capital compostelana.

Nuevas propuestas

El paro del proceso de repartición de la docencia teórica y práctica del segundo ciclo de la titulación vuelve a abrir la puerta a que tanto A Coruña como Vigo decidan volver a apostar por implementar la carrera en sus ciudades, una opción que tenían aparcada hasta septiembre de 2029, aunque con garantías de poder iniciarlo en varios casos, como, por ejemplo, la aparición de entidades privadas que tengan en mente crear este título en la ciudad.

Horas antes de la reunión la Xunta explicaba que estaba preparada para "todos los escenarios posibles", aunque, según el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sería "realmente triste" que "el argumento de evitar la fragmentación de Medicina sea el elemento tractor para que esa fragmentación realmente se produzca".