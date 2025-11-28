Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La USC retrasa de forma indefinida la descentralización de Medicina

El Consello de Goberno de la universidad compostelana, que se reunió esta mañana en una sesión extraordinaria rechazó la firma del nuevo acuerdo

Dani Sánchez
Dani Sánchez
28/11/2025 14:33
Los rectores de las tres universidades públicas gallegas, tras una reunión del Consello de Docencia Clínica
Los rectores de las tres universidades públicas gallegas, tras una reunión del Consello de Docencia Clínica
Xoán Rey (EFE)
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Lo que era un secreto a voces se ha convertido en una realidad. La Universidad de Santiago de Compostela, que reunió desde las 10.00 horas de este viernes a su Consello de Goberno en una sesión extraordinaria, ha decidido retrasar de forma indefinida la firma del nuevo pacto para la descentralización del grado de Medicina a partir del próximo curso 2026-27.

Así lo ha decidido el rector de la USC, Antonio López, tras ver como la mayoría de los miembros presentes en la reunión no apoyaban una iniciativa que este mismo lunes era rechazada por alumnado y profesorado de la única facultad de Medicina en Galicia, ubicada en la capital compostelana.

Nuevas propuestas

El paro del proceso de repartición de la docencia teórica y práctica del segundo ciclo de la titulación vuelve a abrir la puerta a que tanto A Coruña como Vigo decidan volver a apostar por implementar la carrera en sus ciudades, una opción que tenían aparcada hasta septiembre de 2029, aunque con garantías de poder iniciarlo en varios casos, como, por ejemplo, la aparición de entidades privadas que tengan en mente crear este título en la ciudad.

mapa ciudades españolas con menos población que A coruña que impartirán Medicina en 2026

A Coruña tiene más población que el 60% de las urbes que impartirán Medicina en 2026

Más información

Horas antes de la reunión la Xunta explicaba que estaba preparada para "todos los escenarios posibles", aunque, según el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sería "realmente triste" que "el argumento de evitar la fragmentación de Medicina sea el elemento tractor para que esa fragmentación realmente se produzca".

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Vista de los muelles urbanos

Satisfacción de Ayuntamiento, Xunta y Estado sobre el número de empresas que quieren definir la fachada marítima de A Coruña
Iván Aguiar
José Manuel Lage Tuñas motiva a la UDC a volver a proponer el grado

Lage Tuñas, sobre el "no" a la descentralización de Medicina: "La resistencia medieval y localista rechaza que Galicia avance"
Dani Sánchez
Philharmonic Ensemble

El auténtico Concierto de Año Nuevo de Viena vuelve a A Coruña
Redacción
El ideal gallego

España registra sus dos primeros casos de peste porcina africana desde 1994
EFE