La UDC retoma su idea de implementar Medicina en A Coruña

El rector de la UDC, Ricardo Cao Patricia G. Fraga

La decisión del Consello de Goberno de la Universidad de Santiago de Compostela de retrasar la descentralización ha sido la gota que ha colmado el vaso para la Universidad de A Coruña, entidad que el pasado mes de abril había propuesto crear una nueva facultad de Medicina en la urbe herculina y que, tras acordar un nuevo acuerdo de descentralización, decidió aparcar hasta septiembre de 2029. No obstante, ante la situación vivida esta mañana en Santiago, la UDC lo tiene claro: retomará la idea de implementar el grado en la ciudad.

Lo hace después de renunciar durante meses a ello, apostando por un nuevo acuerdo que mejorase el texto del firmado hace diez años, "que se cumpliu de forma moi feble", tal y como apuntó el propio rector herculino, Ricardo Cao. También lo hace desde la predisposición, ya que fue la primera de las universidades públicas gallegas en convocar, de forma urgente, una sesión extraordinaria de su Consello de Goberno y aprobar por unanimidad un nuevo texto, en otro intento por repartir la docencia teórica y práctica del segundo ciclo de la titulación y sin garantías de que finalmente se fuese a cumplir.

"Esta decisión supón deixar sen validez moitas horas de traballo empregadas para procurar un texto dialogado e consensuado que permitise aplicar a descentralización de Medicina aproveitando todos os recursos do sistema sanitario e universitario galego", explicaron desde la universidad herculina, quienes también aseguraron que actuaron en todo momento "con lealdade" y que, ante esta situación, darán continuidad a unos trabajos "que desde o inicio consideramos como a mellor opción para dar resposta á demanda existente e avanzar nun novo modelo formativo.