Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La UDC retoma su idea de implementar Medicina en A Coruña

La entidad universitaria lamenta el rechazo de la USC y recupera una iniciativa "que da resposta á demanda existente"

Dani Sánchez
Dani Sánchez
28/11/2025 19:02
El rector de la UDC, Ricardo Cao
El rector de la UDC, Ricardo Cao
Patricia G. Fraga
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La decisión del Consello de Goberno de la Universidad de Santiago de Compostela de retrasar la descentralización ha sido la gota que ha colmado el vaso para la Universidad de A Coruña, entidad que el pasado mes de abril había propuesto crear una nueva facultad de Medicina en la urbe herculina y que, tras acordar un nuevo acuerdo de descentralización, decidió aparcar hasta septiembre de 2029. No obstante, ante la situación vivida esta mañana en Santiago, la UDC lo tiene claro: retomará la idea de implementar el grado en la ciudad.

Lo hace después de renunciar durante meses a ello, apostando por un nuevo acuerdo que mejorase el texto del firmado hace diez años, "que se cumpliu de forma moi feble", tal y como apuntó el propio rector herculino, Ricardo Cao. También lo hace desde la predisposición, ya que fue la primera de las universidades públicas gallegas en convocar, de forma urgente, una sesión extraordinaria de su Consello de Goberno y aprobar por unanimidad un nuevo texto, en otro intento por repartir la docencia teórica y práctica del segundo ciclo de la titulación y sin garantías de que finalmente se fuese a cumplir.

"Esta decisión supón deixar sen validez moitas horas de traballo empregadas para procurar un texto dialogado e consensuado que permitise aplicar a descentralización de Medicina aproveitando todos os recursos do sistema sanitario e universitario galego", explicaron desde la universidad herculina, quienes también aseguraron que actuaron en todo momento "con lealdade" y que, ante esta situación, darán continuidad a unos trabajos "que desde o inicio consideramos como a mellor opción para dar resposta á demanda existente e avanzar nun novo modelo formativo.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La sesión plenaria provincial de este viernes

La Diputación aprueba destinar 88 millones al Plan Único de 2026
Noelia Díaz
Un joven, este viernes, en la pista de patinaje de Oleiros

Pista de hielo en Perillo, luces en Betanzos y mercado en Arteixo: huele a Navidad en el área de A Coruña
Noelia Díaz
Bebeto, en el balcón del Ayuntamiento

Un baño de nostalgia enciende la Navidad de A Coruña más deportivista
Lara Fernández
Alumnas del CPR Plurilingüe Montespiño emulan las obras de Sotomayor

La exposición de Sotomayor cobra vida en un taller didáctico con alumnas de Montespiño
Redacción