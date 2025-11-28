La obra de Leopoldo Nóvoa dialoga con su icónico mural desde el otro lado de la calle
La galería Moret Art, en la calle Uruguay, expone una selección de 25 obras del artista pontevedrés hasta finales de enero
A apenas unos metros de donde Leopoldo Nóvoa concibió su gran obra coruñesa, con solo cruzar la carretera, durante unos meses se podrá apreciar otra muestra de su genial abstracción. La galería Moret Art expone hasta finales de enero 25 piezas del creador pontevedrés, bajo el título de ‘Añoranza de lo absoluto’. “Dáse o diálogo co marabilloso mural que temos enfrente”, apunta sonriendo Nuria Blanco, directora de Moret Art.
“Era unha especie de débeda personal, porque desde sempre, tanto a min como á miña familia gustábanos moitísimo o traballo de Leopoldo, que para min, sen dúbida, é un dos grandes artistas do século XX”, indica, no sin remarcar: “Non só galego, é un artista internacional”.
Esta oportunidad de volver a disfrutar de la obra de Nóvoa surge de la colaboración de su mujer, Susana Carlson. “Tivo a xenerosidade de querer compartir connosco esta posibilidade de facer un proxecto único no que todas as pezas seleccionadas forman parte do legado de Leopoldo”, explica. Porque son piezas de su estudio, seleccionadas por Carlos y la galería para la ocasión y que, juntas, “penso que recollen ben o espírito da obra de Leopoldo”, haciendo hincapié en el “equilibrio da perfección, a trascendencia expresada a través dunha abstracción, que é o que aparece aquí”.
Las 25 creaciones son una muestra de la genialidad del pontevedrés, que utilizó esa abstracción, el volumen y objetos cotidianos para desarrollar sus ideas. Blanco destaca “o uso de múltiples materiais, os recursos tan amplos que utilizaba na elaboración de pezas, pero todos eles moi medidos, é unha mágoa non telo aquí a él para que explicase a intención, pero creo que en cada unha das pezas nada está posto ao azar”. “Esa cinza que decide poñer ou esas perforacións, eses pichotes, eses trociños de madeira... esas intervencións que vai facendo sempre están aí por algo”, asegura.
Impsoible escoger
Aunque sea solo una selección de 25, Blanco indica que no sería capaz de decantarse solo por una como favorita, ya que de todas tiene algo bueno que decir.
“Agora que xa colleron o seu posto”, dice mientras echa una visual a la galería, “é moi difícil escoller, é imposible”. “Todas teñen un encanto especial, non me podería decantar por ningunha”, apunta mientras explica los pormenores de la selección y los materiales utilizados por Nóvoa, destacando esa ceniza de un incendio en su estudio parisino.
De este modo, durante los próximos dos meses, la obra de Nóvoa dialogará, de algún modo, con su icónico mural, situado justo enfrente de la galería. El mismo mural al que, tal y como recordaba El Ideal Gallego en un reportaje reciente, se dio un ‘bocado’ cuando se instaló la pasarela de acceso al parque de Santa Margarita.